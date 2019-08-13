Толочинское райпо признано банкротом и будет ликвидировано

13 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области вынес решение о признании банкротом Толочинского районного потребительского общества и его ликвидации, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Срок ликвидационного производства установлен в 12 месяцев. Решение принято с учетом ходатайства собрания кредиторов райпо, на котором утвержден план ликвидационных мероприятий. Антикризисному управляющему Николаю Миронову предстоит удовлетворить требования кредиторов в размере почти Br3,8 млн, в том числе ликвидировать задолженность перед бюджетом свыше Br250 тыс., а также рассчитаться с поставщиками продукции, просроченная задолженность перед которыми превышает Br2,4 млн. Стоимость основных средств общества оценивается более чем в Br3,6 млн.

Дело об экономической несостоятельности Толочинского райпо было возбуждено в апреле 2019 года по инициативе должника. Как свидетельствует анализ финансово-хозяйственной деятельности общества, проведенный в конкурсном производстве, с 2015 года организация работает с убытками, в результате сокращались собственные оборотные средства, запасы товаров и, как следствие, падала выручка от реализации продукции. Например, по итогам 2017 года она сократилась более чем на 21% в сравнении с 2016 годом. Сокращение собственных оборотных средств вызвало рост просроченной задолженности перед поставщиками. В 2017-м продолжилось снижение товарооборота, в следующем году общество еще больше сократило масштабы деятельности, уменьшая товарные запасы, снижая валовую прибыль и наращивая убыток от реализации. По итогам 2018 года собственный капитал райпо сократился на 46,8%, что усугубило ситуацию по расчетам с поставщиками. В свою очередь это привело к росту обращений в экономический суд о взыскании задолженности. С августа 2016 года в отношении должника было возбуждено 88 исполнительных производств на сумму более Br1,6 млн. Последовавшие блокировка судебными исполнителями расчетных счетов и арест активов сделали невозможной продолжение хозяйственной деятельности.

Толочинское райпо зарегистрировано решением Витебского облисполкома от 20 октября 1999 года, специализировалось на оптовой и розничной торговле продуктами питания и промтоварами, оказании услуг общественного питания. По данным на начало августа 2019 года, численность работников предприятия составила 20 человек.-0-