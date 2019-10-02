В Глубокском районе будет создано производство топливных брикетов и древесного угля

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 2 октября 2019
Минск Облачно с прояснениями +15°C
Версия для слабовидящих
Новости
15:43 Следователи устанавливают обстоятельства убийства женщины в Калинковичском районе Происшествия
15:32 Дорожные карты интеграции Беларуси и РФ нужно разработать на принципах суверенного равенства стран - Мясникович Политика
15:32 Воспитанники детских домов семейного типа из Могилевской и Гродненской областей побывают на БелАЗе Регионы
15:29 Студенческий форум в Витебске соберет средства для помощи детям Регионы
15:29 Белорусские правоохранители ожидают выдачи из России Виктории Аверьяновой Происшествия
15:19 Арсенал боеприпасов обнаружен во время полевых работ в Барановичском районе Происшествия
15:18 WADA опубликовало список запрещенных веществ и методов на 2020 год Спорт
15:13 НАН определит лучшего ученого по итогам 2019 года Общество
15:13 Банк ВТБ (Беларусь) представил обновленную версию услуги "Мобильный банк" и сервиса "Интернет-банк" для физических лиц Общество
14:48 БУТБ ввела в эксплуатацию модуль по госзакупкам из одного источника Экономика
14:38 Волейболистки "Минчанки" узнали соперниц в полуфинале Кубка России Спорт
14:32 Житель Мозыря продал прохожему тротиловую шашку Происшествия
14:31 Мингорисполком и облисполкомы проведут 5 октября прямые телефонные линии Общество
14:29 Минский мясокомбинат поставлял продукцию за рубеж себе в убыток Происшествия
14:25 В ЕЭК рассказали подробности соглашения о зоне свободной торговли с Сингапуром Экономика
14:22 Белорусско-китайское образовательное сотрудничество набирает обороты - Тозик Общество
14:19 Двое минчан просили у детей телефоны и через приложение брали микрозаймы Происшествия
14:16 Aviasales назвал белорусские города с самыми дешевыми отелями Общество
14:02 Плановые лесовосстановительные работы ведутся вдоль МКАД в районе Куропат Регионы
13:47 В Глубокском районе будет создано производство топливных брикетов и древесного угля Новости компаний
13:43 В Беларуси фельдшерам законодательно предоставят право продавать лекарства на селе Общество
13:39 Брестская область определилась с кандидатами в члены Совета Республики Регионы
13:32 Брестские дорожники увеличили экспорт услуг в Украину в четыре раза Регионы
13:15 Страны ЕАЭС определили принципы гармонизации законодательств в газовой сфере Экономика
13:13 Доллар и евро на торгах 2 октября подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:07 Обновленное отделение скорой помощи открылось в Славгороде Регионы
13:07 Дождливая погода в ближайшее время будет сдерживать темпы уборочных работ - Белгидромет Общество
12:57 Жилье и социальные такси - проблемы семей с детьми-инвалидами поднимались на приеме у Кухарева Общество
12:53 Решение об отоплении административных зданий в Минске могут принять в конце недели Регионы
12:50 Поставка первых четырех самолетов Су-30СМ ожидается в ноябре - Равков Общество
Все новости
Все новости
Новости компаний
02 октября 2019, 13:47

В Глубокском районе будет создано производство топливных брикетов и древесного угля

Фото из архива
Фото из архива

2 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комплекс неиспользуемых зданий и сооружений бывшего военного городка в Глубокском районе на аукционе в комитете "Витебскоблимущество" приобрел отечественный инвестор за Br5,6 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы торгов.

Новым собственником недвижимости и оборудования стало ООО "Лесная сервисная компания", зарегистрированное в Минском районе. Организация специализируется на лесозаготовке. По словам ее представителя, компания намерена использовать площадку для производственной деятельности по нескольким направлениям. При освоении территории флагманским проектом станет создание производства топливных брикетов Pini Kay из древесных отходов. Особенности процесса выпуска продукта и сезонность продаж диктуют необходимость наличия развитых подъездных путей, больших технологических и складских площадей. Территория бывшего военного городка полностью удовлетворяет этим требованиям.

Брикеты Pini Kay по форме представляют собой многогранник с отверстием в центре, что облегчает их розжиг. Продукт неприхотлив к сырью, пользуется устойчивым спросом при невысоком уровне конкуренции на белорусском рынке, отметил бизнесмен. На первоначальном этапе планируемый объем инвестиций составит не менее 280 тыс. евро, предполагается создать 50 рабочих мест. При оперативном решении организационных вопросов запустить оборудование намечено во втором полугодии 2020 года.

Брикеты также востребованы в виде сырья для организации производства продукции с более высокой добавленной стоимостью, в частности древесного угля. Он используется в качестве топлива для металлургической промышленности. Сразу после оформления купли-продажи недвижимости инвестор намерен установить экспериментальную печь для оттачивания технологии получения продукта с требуемыми качественными характеристиками. Выпуск древесного угля запланирован на 2020 год.

Кроме того, для максимально полного использования потенциала территории компания создаст производство сопутствующих товаров из древесного сырья, прорабатывает возможности организации деятельности по утилизации нефтесодержащих отходов.

Бывший военный городок расположен около городского поселка Подсвилье и занимает земельный участок площадью около 40 га. Имущество передано в коммунальную собственность и с 2018 года выставлялось на торги, в том числе за одну базовую величину. В состав лота были включены 38 зданий и строений различного функционального назначения общей площадью более 10,1 тыс. кв.м, 27 резервуаров, в том числе заглубленных, суммарной емкостью почти 30,8 тыс. куб.м, а также объекты инженерной инфраструктуры, среди которой развитая система трубопроводов для различных нефтепродуктов. Земля передается в аренду на 40 лет. Вырученные от продажи денежные средства поступят в бюджет Глубокского района.

Всего с начала года на торгах комитета "Витебскоблимущесто" продано неиспользуемых объектов на общую сумму почти Br1,7 млн, почти половина из них реализована на торгах за базовую величину.-0-

Теги
Витебская область госимущество промышленность торги
Новости рубрики Новости компаний
Фото из архива Срок санации ЗАО "Мясо-молочная компания" продлен до 20 июня 2024 года
Фото из архива Экономический суд Витебской области продлил ликвидацию Подсвильского винзавода до января 2020 года
Фото из архива Экономический суд Витебской области продлил ликвидацию ОАО "КИМ" на три месяца
Фото из архива В Витебской области будет ликвидировано сельхозпредприятие "ПлисыАгро" по решению экономического суда
Фото предприятия "Браславрыба" Предприятие "Браславрыба" инвестировало в модернизацию более $1 млн
На производстве. Фото из архива Резидент СЭЗ "Гродноинвест" создаст высокотехнологичное производство отделочных материалов из дерева
Главное
Во время заседания Беларусь предлагает активнее развивать сотрудничество ЕАЭС с Евросоюзом и странами дальней дуги
Андрейченко: интеграция не самоцель, а инструмент достижения роста благосостояния людей
БелАЭС соответствует всем современным требованиям безопасности - Каранкевич
Инновационный сервис в сфере международных расчетов первым в стране запустил Белинвестбанк
Топ-новости
Дорожные карты интеграции Беларуси и РФ нужно разработать на принципах суверенного равенства стран - Мясникович
Жилье и социальные такси - проблемы семей с детьми-инвалидами поднимались на приеме у Кухарева
В Беларуси фельдшерам законодательно предоставят право продавать лекарства на селе
Работа призывных комиссий по новым правилам идет планово - Равков
Полномочия Совета ЕЭК в сфере прослеживаемости товаров расширены
Караник: вакцины от гриппа закуплены в достаточном количестве
Страны ЕАЭС определили принципы гармонизации законодательств в газовой сфере
Колл-центр по переписи населения заработал в Беларуси
Ведущие вузы Беларуси и Турции подписали соглашения о сотрудничестве
ФОТОФАКТ: Выставка "Белорусский рубль. История в четверть века" открылась в Минске
Пресс-конференция к Белорусскому энергетическому и экологическому форуму пройдет в БЕЛТА 4 октября
Лучшие фото БЕЛТА в сентябре
Хоккеисты минского "Динамо" в овертайме обыграли "Сочи" в домашнем матче чемпионата КХЛ
Венский бал устроят 14 декабря в Купаловском театре
Беларусь подготовила для Казахстана предложения по вхождению в капитал своих крупнейших предприятий
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.