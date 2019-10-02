В Глубокском районе будет создано производство топливных брикетов и древесного угля

2 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комплекс неиспользуемых зданий и сооружений бывшего военного городка в Глубокском районе на аукционе в комитете "Витебскоблимущество" приобрел отечественный инвестор за Br5,6 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы торгов.

Новым собственником недвижимости и оборудования стало ООО "Лесная сервисная компания", зарегистрированное в Минском районе. Организация специализируется на лесозаготовке. По словам ее представителя, компания намерена использовать площадку для производственной деятельности по нескольким направлениям. При освоении территории флагманским проектом станет создание производства топливных брикетов Pini Kay из древесных отходов. Особенности процесса выпуска продукта и сезонность продаж диктуют необходимость наличия развитых подъездных путей, больших технологических и складских площадей. Территория бывшего военного городка полностью удовлетворяет этим требованиям.

Брикеты Pini Kay по форме представляют собой многогранник с отверстием в центре, что облегчает их розжиг. Продукт неприхотлив к сырью, пользуется устойчивым спросом при невысоком уровне конкуренции на белорусском рынке, отметил бизнесмен. На первоначальном этапе планируемый объем инвестиций составит не менее 280 тыс. евро, предполагается создать 50 рабочих мест. При оперативном решении организационных вопросов запустить оборудование намечено во втором полугодии 2020 года.

Брикеты также востребованы в виде сырья для организации производства продукции с более высокой добавленной стоимостью, в частности древесного угля. Он используется в качестве топлива для металлургической промышленности. Сразу после оформления купли-продажи недвижимости инвестор намерен установить экспериментальную печь для оттачивания технологии получения продукта с требуемыми качественными характеристиками. Выпуск древесного угля запланирован на 2020 год.

Кроме того, для максимально полного использования потенциала территории компания создаст производство сопутствующих товаров из древесного сырья, прорабатывает возможности организации деятельности по утилизации нефтесодержащих отходов.

Бывший военный городок расположен около городского поселка Подсвилье и занимает земельный участок площадью около 40 га. Имущество передано в коммунальную собственность и с 2018 года выставлялось на торги, в том числе за одну базовую величину. В состав лота были включены 38 зданий и строений различного функционального назначения общей площадью более 10,1 тыс. кв.м, 27 резервуаров, в том числе заглубленных, суммарной емкостью почти 30,8 тыс. куб.м, а также объекты инженерной инфраструктуры, среди которой развитая система трубопроводов для различных нефтепродуктов. Земля передается в аренду на 40 лет. Вырученные от продажи денежные средства поступят в бюджет Глубокского района.

Всего с начала года на торгах комитета "Витебскоблимущесто" продано неиспользуемых объектов на общую сумму почти Br1,7 млн, почти половина из них реализована на торгах за базовую величину.-0-