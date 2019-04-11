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В Лиде откроют интерактивный музей пивоварения

Новости компаний 11.04.2019 | 13:00

"Лидское пиво" создает интерактивный пивной музей, аналогов которому нет в стране. На его формирование уже выделено свыше 400 тыс. евро, а открытие планируется ближе к 2021 году, рассказала на пресс-конференции в Минске директор по маркетингу пивоваренной компании Ирина Капилова.

Проект долгосрочный. Музей разместится в исторической пивоварне в Лиде, запущенной еще в 1976-м. Сейчас в здании проходит реставрация. В прошлом году на это было потрачено 200 тыс. евро, примерно такая же сумма будет вложена до конца этого года.

"Мы создаем живой и интерактивный музей с большим числом экспонатов и активаций. В нем также можно будет смотреть фильмы и проводить обучающие семинары. Те образы и визуалы, которые мы получаем от архитекторов, вдохновляют", – пояснила Ирина Капилова.

Гендиректор ОАО "Лидское пиво" Аудриус Микшис пояснил, что "будет очень красиво". "Таких аналогов в стране, наверное, еще нет", – предположил он.

Пока же на лидском пивзаводе проводят промышленные экскурсии. И интерес к ним постоянно растет. Посетителям показывают процесс производства, в том числе футуристичный варочный цех, и проводят дегустацию. В книге отзывов и пожеланий много положительных откликов, обратили внимание в компании.

Также "Лидское пиво" реализует проект по популяризации белорусского языка – "Агульная дыктоўка". Каждый желающий сможет написать диктант на родном языке и тем самым проверить свои знания. В этом году впервые будет вестись национальная прямая трансляция – на радиоканале "Культура".

"Мы взаимодействием с Министерством культуры и Министерством информации. В прошлом году число участников увеличилось на 73%. В этом году мы ожидаем дополнительный рост", – сообщила директор по маркетингу.

Компания "Лидское пиво" стала частью международной группы Olvi в декабре 2008 года. Финский концерн владеет 95,87% акций. Предприятие входит в число крупнейших налогоплательщиков в Гродненской области.

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Теги
Лида, музей, пиво
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