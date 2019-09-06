В Витебской области будет ликвидировано сельхозпредприятие "ПлисыАгро" по решению экономического суда

6 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области вынес решение о признании банкротом государственного предприятия "ПлиссыАгро" и его ликвидации, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Срок ликвидационного производства установлен один год. За этот период антикризисному управляющему Сергею Кустову предстоит погасить задолженность хозяйства перед 33 кредиторами. Всего в реестр требований кредиторов включено почти Br5 млн, при этом отсутствуют долги по заработной плате, фондом социальной защиты населения и БРУСП "Белгосстрах".

Стоимость имущества банкрота согласно внутренней оценке составляет почти Br3,2 млн. Потенциальные покупатели проявляют интерес к недвижимости и автотракторной технике хозяйства. Кроме того, по данным на 3 сентября текущего года, в активе предприятия более Br1,3 млн дебиторской задолженности, которая, по мнению Сергея Кустова, реальная к взысканию. Она образовалась в основном за счет реализации крупного рогатого скота (Br1,1 млн) и зерновых культур урожая 2019 года (Br212 тыс.) в ходе процедуры банкротства. На балансе "ПлиссыАгро" остаются около 100 голов скота, а также почти 5,8 тыс. га земельных участков.

Из состава имущества обанкротившегося хозяйства исключено 120 жилых домов и 13 единиц инженерных сетей, которые будут переданы сторонней организации по решению органа исполнительной власти.

ГП "ПлиссыАгро" создано в октябре 2010 года путем преобразования сельхозкооператива "Плиссы" и присоединения к нему КУПСП "Синицы". Предприятие специализируется на выращивании зерновых и зернобобовых культур, разведении крупного рогатого скота, а также оптовой торговле мясом и мясными продуктами. По данным на 3 сентября численность работников составляла 37 человек.

Предприятие стало первым обратившимся в суд с заявлением о своей экономической несостоятельности из семи сельхозпроизводителей Витебской области, финансовое оздоровление которых с применением норм указа №399 облисполком признал нецелесообразным.

Указ №399 от 2 октября 2018 года "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций" предусматривает основные инструменты и механизмы оздоровления неплатежеспособных сельхозорганизаций. В Витебской области эту процедуру по указу №399 пройдут 70 сельскохозяйственных организаций. В их числе пять райагросервисов, ОАО "Птицефабрика Городок", КСУП "Экспериментальная база "Ветринская" (Полоцкий район), КСУП "Племенной завод Реконструктор" (Толочинский район). Признано нецелесообразным проведение финансового оздоровления в отношении ОАО "Городокский льнозавод", КУСП им. Черныша Докшицкого района, ОАО "Поставский райагросервис", ОАО "Россонский агросервис", ОАО "Сенненский райагросервис" и КУСП "Ореховно" (Ушачский район).-0-