В Витебской области будут ликвидированы два предприятия мелиоративных систем

9 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Государственные предприятия мелиоративных систем "Поставское ПМС" и "Россонское ПМС" признаны экономически несостоятельными и будут ликвидированы по решению экономического суда Витебской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

По делу о банкротстве ГП "Поставское ПМС" срок ликвидационного производства установлен 6 месяцев. Антикризисному управляющему предстоит погасить задолженность на сумму почти Br2,9 млн, в том числе перед Фондом соцзащиты населения и "Белгосстрахом" около Br97 тыс. Всего в реестр требований включены долги перед 33 кредиторами, в числе самых крупных ИМНС по Поставскому району, ГП "Щарковщинское ПМС", а также ФСЗН. Стоимость имущества оценивается в Br700 тыс. на основании данных бухгалтерского учета, в основном это недвижимость и специальная техника.

Причинами неплатежеспособности предприятия стали убыточная работа на протяжении длительного периода, что привело к вымыванию оборотных средств, физически и моральный износ основных средств, следствием чего стали низкая производительность труда и высокая себестоимость производимых работ, а также нехватка квалифицированных кадров.

Основным видом деятельности Поставского ПМС является производство земляных работ. На момент вынесения решения суда на предприятии работали 10 человек, в основном, в сторожевой охране.

По делу о банкротстве ГП "Россонское ПМС" в реестр требований кредиторов включено около Br380 тыс., в том числе задолженность по зарплате и перед Фондом социальной защиты населения превышает Br83 тыс. Имеющееся в наличии движимое и недвижимое имущество должника оценивается как низколиквидное и не позволит в полной мере рассчитаться по долгам. Антикризисному управляющему предстоит завершить ликвидацию предприятия в декабре 2019 года.-0-