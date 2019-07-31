Витебский концерн "Мясо-молочные продукты" ищет партнера для создания производства кормовой муки

31 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Государственное объединение "Витебский концерн "Мясо-молочные продукты" ищет партнера для реализации проекта по созданию предприятия по производству кормовой муки животного происхождения с обогащением сапропелем. Соответствующее инвестиционное предложение размещено на сайте объединения, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По данным организации, ежегодно на территории Витебской области образуется до 34 тыс. т непищевых отходов от хозяйственной деятельности животноводческих комплексов, птицефабрик, мясокомбинатов при максимальной загрузке мощностей по убою скота. Они служат сырьем для производства кормовой (мясокостной) муки животного происхождения, а также кормового и технического животных жиров. В дальнейшем эти продукты могут использоваться для производства комбикормов и других кормовых смесей для сельскохозяйственных животных и птиц. Кроме того, сырьем для получения минерально-витаминных кормовых добавок к таким комбикормам может выступать сапропель, разведанные запасы которого в области составляют свыше 550 тыс. т, или 77% республиканских запасов.

Объем инвестиций в создание производства мясокостной муки и продуктов из сапропеля оценивается в 8 млн евро, срок окупаемости проекта составит менее 7 лет. Организация такого предприятия позволит обеспечить рентабельную переработку до 40 тыс. т отходов в год и производить порядка 10 тыс. т кормовой муки, 20 тыс. т продуктов из сапропеля, что полностью обеспечивает потребность предприятий хлебопродуктов в этом виде сырья для выпуска комбикормов. Производство предполагается оснастить высокотехнологичным и энергоэкономичным оборудованием. Также потребуется строительство собственных очистных сооружений, котельной, установки для очистки воздуха.

На отдельной площадке предполагается разместить комплекс по добыче, подготовке, переработке, производству и фасовке продукции из сапропеля. Производительность комплекса должна составить в год около 10 тыс. куб.м сыпучей продукции не менее чем пяти видов.

Мясокостная мука является хорошим источником витаминов группы B и макроэлементов (кальция, фосфора), содержит вещества, стимулирующие рост и регулирующие обменные процессы в организме животных. Включение этого продукта в рацион несушек позволяет повысить яйценоскость. -0-