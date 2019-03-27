"Витязь" планирует увеличить выпуск телевизоров под собственным брендом более чем в 3 раза

27 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Витязь" планирует в 2019 году нарастить выпуск телевизоров под собственным брендом более чем в 3 раза по сравнению с 2018 годом, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор предприятия Геннадий Азаров.

В прошлом году предприятие произвело и продало более 14 тыс. изделий, а в 2019-м объем производства, подкрепленный заказами, составит не менее 50 тыс. телеприемников. Расширение производственной программы связано прежде всего с востребованностью телевизионной продукции белорусского производителя на российском рынке. "Бренд "Витязь" сохраняет привлекательность среди российских потребителей, мы активно продвигаем свою технику через крупных ритейлеров, а также нагружаем работой собственную товаропроводящую сеть", - сказал Геннадий Азаров. Так, в 2018 году экспорт предприятия вырос более чем в два раза, а годом ранее этот показатель увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2016-м. Это достигнуто преимущественно за счет наращивания поставок промышленной продукции. Кроме того, производственный потенциал завода востребован другими компаниями. Так, со второго полугодия 2019 года витебский производитель приступит к выпуску продукции под другими брендами на условиях промышленного аутсорсинга.

"Витязь" также продолжит разработку и выпуск изделий медицинского назначения. В частности, линейку паровых стерилизаторов дополнят модели с объемом камеры 24 л, которые будут запущены в серийное производство, а также 100-литровые стерилизаторы, медицинские испытания которых завершаются, и в текущем году изделия будут выводиться на рынок.

Витебский телевизионный завод "Витязь" образован в 1976 году. В 2010 году предприятие акционировано с 100% долей государства в уставном фонде. Сегодня ОАО "Витязь" является многопрофильным предприятием, развивает 26 видов деятельности, в том числе выпуск телевизионной и бытовой техники, медицинского оборудования, электрозарядных станций и других высокотехнологичных изделий. В 2019 году предприятие планирует приступить к производству уличных светодиодных светильников собственной разработки. По итогам 2018 года акционерное общество выполнило ключевые показатели по чистой прибыли и рентабельности.-0-