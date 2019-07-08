Возбуждено производство по делу о банкротстве ОАО "Городокский льнозавод"

8 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО "Городокский льнозавод", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

С соответствующим заявлением в суд обратился сам должник. Витебский облисполком признал нецелесообразным включение предприятия в перечень сельхозпредприятий, подлежащих финансовому оздоровлению с применением норм указа №399. В целях проверки наличия оснований для открытия конкурсного производства и обеспечения сохранности имущества суд установил защитный период на один месяц. Временным управляющим назначен Александр Бодялов.

Согласно материалам дела, на протяжении последних лет Городокский льнозавод работает с убытками, поступающие денежные средства не позволяют исполнить обязательства перед кредиторами в установленные сроки. По данным на 28 июня, общая сумма задолженности предприятия превысила Br7,2 млн, из которых более 40% приходится на долги перед поставщиками и подрядчиками, еще около 35% - по кредитам, займам, исполненным гарантиям. Согласно предварительному заключению Департамента по санации и банкротству Министерства экономики, должник является неплатежеспособным, при этом неплатежеспособность приобретает устойчивый характер. Размер обязательств предприятия составляет 97% стоимости его активов.

Городокский льнозавод введен в эксплуатацию в 1950 году. В конце 1996 года предприятие акционировано, доля государственной собственности в уставном фонде ОАО почти 99,9%. С июня 2017 года завод находится в доверительном управлении ОАО "Птицефабрика Городок". По данным на 28 июня, численность работников составляет 10 человек.-0-