Выручка холдинга БМК превысила $2 млрд с начала года

17 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Объем выручки предприятий, входящих в состав холдинга "Белорусская металлургическая компания", 12 декабря превысил $2 млрд - это лучший результат за все время существования холдинга, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Александр Олесик.

Темп роста выручки БМК в январе-ноябре составил около 134% к аналогичному периоду 2017-го. По традиции основной объем - более 70% - формирует БМЗ, являющийся управляющей компанией холдинга. "Лидирующие позиции с ним разделяют ОАО "Белвторчермет" и ОАО "Белцветмет" с их унитарными предприятиями, ОАО "Речицкий метизный завод" и ОАО "Могилевский металлургический завод". На каждом из указанных предприятий в текущем году наблюдается увеличение объемов выручки от 123% до 158% к аналогичному периоду 2017-го", - уточнил Александр Олесик. По его словам, наибольший рост по данному показателю (+58,9%) демонстрирует Могилевский металлургический завод, где в 2016 году был реализован инвестпроект по производству черновых осей. За 11 месяцев текущего года ОАО "ММЗ" реализовало более 16,4 тыс. штук осей, более 80% данной продукции ушло на экспорт в Россию, Украину, Болгарию и Чехию.

"В целом на рост выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг предприятий - участников холдинга положительное влияние оказало проведение активной работы по мобилизации внутренних резервов, увеличение объемов реализации продукции в натуральном выражении, повышение эффективности продаж, рост цен на выпускаемую продукцию", - рассказали в пресс-службе.

Холдинг "Белорусская металлургическая компания" был создан в 2012 году. В настоящее время в его состав входят 22 предприятия, расположенных во всех областях Беларуси. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-