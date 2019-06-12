ЗАСО "Дельта Страхование" будет ликвидировано

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акционерами ЗАСО "Дельта Страхование" 1 июня 2019 года принято решение о ликвидации страхового общества, сообщает БЕЛТА со ссылкой на главное управление страхового надзора Министерства финансов Республики Беларусь.

Ликвидатором назначено ООО "Правовая компания "Антикризисный консалтинг АСС ВУ", расположенное по адресу: 220073, г.Минск, ул.Скрыганова, д.6, корп.2, пом.3 (комн.6), УНП 191027557, тел. 8-029-641-10-36.

Министерство финансов обращает внимание, что согласно действующему законодательству при ликвидации юридического лица требования кредиторов предъявляются ликвидатору, который принимает все возможные меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица. При этом законодательством установлена очередность удовлетворения требований кредиторов.-0-