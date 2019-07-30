Завод по производству котлет для бургеров построят в Логойске

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области построят завод по производству замороженных полуфабрикатов для бургеров и чизбургеров, сообщили БЕЛТА в Минском облисполкоме.

Реализует проект компания "Фуд Таун Бел", которая намерена наладить производство мясных полуфабрикатов глубокой заморозки высокого качества - говяжьих котлет, нарезанного бекона. Продукция будет поставляться как на экспорт, так и реализовываться внутри страны, в том числе в сети ресторанов "Макдоналдс".

На новое производство будет поступать уже обработанное упакованное охлажденное мясо без костей. То есть завод станет своеобразной кухней (как кулинария гипермаркета, только значительно крупнее и мощнее), а не мясокомбинатом, как отмечают учредители. Это, а также ряд других особенностей сделают производство уникальным для Беларуси.

Будут применены максимально строгие требования к безопасности пищевого производства и переработки, обеспечен постоянный температурный контроль, в том числе в процессе доставки сырья со склада. Говядина будет поступать в специальные мясорубки, затем из фарша формовочная машина сделает круглые котлеты разного диаметра, которые подвергнутся шоковой заморозке.

Производство является практически безотходным. Для постоянного наблюдения за качеством предусмотрена лаборатория для органолептического и микробиологического контроля всей продукции.

Проект является импортозамещающим, а также имеет значительный экспортный потенциал. Внутри страны потребителями специальной вырезки могут стать гостиницы, рестораны и другие точки общественного питания. Полуфабрикаты высокого качества облегчат жизнь и обычным домохозяйкам.

Кроме того, жители Логойска и района смогут получить рабочие места на новом заводе.-0-