Здание ткацкого цеха в Ветковском районе выставят 29 августа на аукцион

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет "Гомельоблимущество" выставит на аукцион 29 августа здание ткацкого цеха в агрогородке Неглюбка Ветковского района, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по имуществу.

Общая площадь здания - 228,2 кв.м. Начальная цена на данный объект недвижимости снижена на 20% и стартует от Br2,1 тыс.

А 3 сентября "Гомельоблимущество" проведет первый осенний аукцион. Можно будет приобрести склад для хранения материалов в деревне Засинцы Ельского района, также комплекс зданий, расположенный на территории бывшего Речицкого лесничества в Речицком районе. Земельные участки по объектам недвижимости предоставляются в аренду сроком на 50 и 55 лет и без взимания платы за право аренды.

На аукционные торги 10 сентября выставят три объекта недвижимости. Так, в Мозыре продается нежилое здание по начальной цене Br97,5 тыс. (сниженной на 20%). В деревне Радуша Жлобинского района к продаже представлено административно-хозяйственное здание, в деревне Старые Дятловичи Гомельского района - двухэтажное здание сельского Совета. Их можно приобрести всего за Br25,5 (за одну базовую величину).

Госкомимущество напоминает, что объекты недвижимости, приобретенные за одну базовую величину, требуют обязательного выполнения некоторых условий. В их числе - осуществление покупателем предпринимательской деятельности с использованием приобретенного имущества на протяжении не менее трех лет. Также по таким объектам существует запрет на отчуждение, в том числе путем продажи недвижимого имущества, в течение трех лет.

Подробную информацию о предлагаемых на аукционы объектах недвижимости можно получить на сайте комитета "Гомельоблимущество" в разделе "Календарь аукционов" или по телефонам: 8 (0232) 70-38-49, 8 (0232) 70-36-43.-0-