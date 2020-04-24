Акции и марафоны в поддержку медиков, которые ведут борьбу с коронавирусной инфекцией, придают им дополнительные силы. Таким мнением в беседе с корреспондентом БЕЛТА поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Николай Васильков.

"Моральная поддержка врачей, которые сейчас ведут борьбу с коронавирусной инфекцией, очень важна. Различные акции, марафоны добрых дел, послания со словами благодарности - все это придает медикам дополнительные силы, является хорошей поддержкой", - убежден Николай Васильков. Он и сам много лет проработал в сфере здравоохранения. "Из личного опыта скажу, что присутствие духа помогает в любых непростых ситуациях. И очень сложно понять людей, блогеров, отдельных журналистов, которые своими постоянными звонками, расспросами, а затем и информационными вбросами не только отвлекают врачей от работы, но и пытаются посеять смуту, исказить действительность", - сказал депутат.

Сегодня он изучил работу системы здравоохранения Гомельской области, меры, принимаемые в регионе для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, и отметил, что ситуация контролируемая. "В Гомельском регионе четко разделены потоки. При выявлении COVID-19 продолжают госпитализировать не только заболевшего, но и контакты первого уровня", - сказал депутат. Контакты второго уровня отправляют на самоизоляцию. Причем соблюдение требований самоизоляции контролируют не только врачи, но и милиция, другие службы. "Да, есть примеры, когда людей, нарушивших эти требования, привлекали к ответственности. Но в это время буквально каждый из нас должен понять, что от поведения одного человека могут зависеть здоровье и жизни многих", - подчеркнул парламентарий.

Николай Васильков обратил внимание, что различные меры принимаются в регионе и для совершенствования материально-технической базы медучреждений. Так, облисполком дополнительно выделил Br3,3 млн на приобретение оборудования для больниц (аппаратов искусственной вентиляции легких, гемодинамических мониторов, кислородных ингаляторов и др.). "При уже существующей довольно прочной базе такие дополнения станут хорошим подспорьем для успешного лечения пациентов", - уверен он.

Напомнил парламентарий и о главных правилах поведения: соблюдать дистанцию в людных местах, использовать средства защиты и антисептики. "Впереди важный для верующих день - Радуница. По традиции люди целыми семьями приезжают на кладбища к могилам своих родных. В этом году, учитывая обстановку, думаю, правильнее такие поездки отменить и дома вспомнить умерших, помолиться за них", - сказал Николай Васильков.-0-