Беларусь - удивительная и прекрасная страна, которая навсегда останется в сердце, заявил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Беларуси Велько Ковачевич после состоявшейся сегодня встречи с Президентом Беларуси.

Дипломат поделился некоторыми подробностями состоявшихся переговоров, которые, по его словам, прошли в дружественной атмосфере. "Для меня огромная честь быть принятым Президентом Беларуси. Мы говорили о дружественных и братских отношениях между двумя государствами и народами, - сказал посол Сербии. - Президент заметил, что такие отношения - редкость в международной политике".

По его словам, обсуждались возможности и перспективы торгово-экономического сотрудничества. К примеру, Сербия ожидает поставки крупной партии белорусского электротранспорта.

Посол поделился, что полюбил нашу страну и ее народ, поэтому с большим сожалением будет покидать ее. "Беларусь навсегда останется в моем сердце", - сказал он.

Велько Ковачевич возглавлял дипломатическую миссию Сербии в Минске с 2014 года.-0-