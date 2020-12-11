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11 декабря 2020, 13:21
Лилия Ананич

Беларусь выделяется на постсоветском пространстве особым подходом к сохранению исторической памяти

Лилия Ананич
Лилия Ананич
Заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей, заместитель председателя Белорусского союза женщин

Беларусь выделяется на постсоветском пространстве особым подходом к сохранению исторической памяти, заявила заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич во время круглого стола "Патриотическое воспитание как фактор противодействия нацизму и экстремизму" на базе Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Национальное собрание Беларуси на протяжении всего года уделяет большое внимание теме 75-летия Великой Победы. Но самое главное - пристальное внимание сохранению исторической памяти и патриотического воспитания, в том числе и депутатский взгляд на эту работу в регионах. Именно мы, сегодняшнее поколение, - это те, кто видел, общался, имел святую возможность разговаривать с ветеранами Великой Победы, те, кто чувствует, что история Беларуси и ее путь налагают ответственность за сбережение исторической памяти, - сказала Лилия Ананич. - Наша страна в последние годы построила мемориалы, реализовала знаковые проекты. В музее истории Великой Отечественной войны - вереница, поток людей, школьников, иностранных граждан. Потому что здесь не просто экспонаты, здесь - отношение белорусского народа к своей великой истории".

Парламентарий отметила, что, к сожалению, далеко не у всех сегодня такое отношение к историческому прошлому. "Я как депутат посетила много школьных музеев. Прекрасные музеи. Но вместе с тем я вижу, что в их работу нужно внедрять новые технологии, цифровизацию. Потому что новые поколения уже по-другому рассматривают и пожелтевшую газету, и исторические снимки. А самое главное, что уходят эти самые святые для нас люди - ветераны", - рассказала она.

По словам Лилии Ананич, очень важно то, что происходит в информационном пространстве. "Важно не только в преддверии знаковых юбилейных дат разрабатывать эту тему. Нужно, на мой взгляд, создавать адресный патриотический контент во всех средах. Неужели мы не можем достойно показать, какими были наши отцы и деды, что такое наше партизанское движение. А давайте посмотрим на другую тему - туризм в Беларуси. Много ли вы назовете патриотических маршрутов? Поэтому сегодня нельзя самоуспокаиваться и говорить, что мы все сделали в этом направлении", - заявила она.

Парламентарий уверена, что Беларусь выделяется на постсоветском пространстве своим подходом к сохранению исторической памяти. "Но сегодня нужно делать новые шаги. И большая задача этого круглого стола - как раз наметить те направления, которые актуальны и в законодательстве. Даже, к примеру, в системе национального книгоиздания. Сколько издается прекрасных книг, а доходят ли они до читателя, есть ли они в публичных, школьных библиотеках? У нас много талантливой и творческой молодежи. Давайте шире будем организовывать конкурсы патриотических проектов в изобразительном искусстве, песенном творчестве, других сферах, чтобы эта тема звучала. Сегодня общество информационно переключилось в интернет. Так давайте и его заполнять так, как велит наше сердце, - беречь историю, нашу святую память и развивать Беларусь, сохраняя преемственность поколений. Патриотизм, гражданственность и единение обретают сегодня как никогда очень значимый и важный смысл для белорусского государства", - заключила Лилия Ананич.

Круглый стол "Патриотическое воспитание как фактор противодействия нацизму и экстремизму" организован Постоянной комиссией по образованию, культуре и науке Палаты представителей. В нем принимают участие заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич, парламентарии, представители министерств и ведомств, а также Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Национального архива Беларуси, Национальной библиотеки и Национального исторического музея.

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