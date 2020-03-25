Беларуси и России важно согласовывать меры по борьбе с распространением коронавируса, чтобы избегать противоречий. Такое мнение сегодня журналистам высказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает корреспондент БЕЛТА.

Госсекретарь отметил, что российские и белорусские официальные органы находятся в тесном контакте в связи с ситуацией с COVID-19. "Не ошибусь, что телефонные переговоры между главами правительств, ведомствами и посольствами идут непрерывно. Проблема и особенно те меры, которые предприняты для борьбы с ней, естественно, задевают интересы другой стороны. Понятно, это требует согласования действий, чтобы не было противоречий", - сказал Григорий Рапота.

Вместе с тем Григорий Рапота подчеркнул, что ситуация с коронавирусом неизбежно повлияет на экономику Союзного государства, хотя и не стал прогнозировать масштабы. Речь, по его словам, идет о падении товарооборота, объемов поставок по отдельным видам продукции.-0-