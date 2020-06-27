Белорусам важно сохранить суверенное государство. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Марина Ленчевская.

Депутат напомнила, что на заре становления независимости белорусы уже проходили этап, "когда все ломают и на разрухе строят что-то новое". "Я категорически против повторения. Тогда, нынешняя молодежь может этого и не помнить, были приняты все меры, чтобы стабилизировать ситуацию. А сегодня однозначно важно сохранить то, что у нас создано, - суверенное государство", - сказала Марина Ленчевская.

Она подчеркнула, что Беларусь - сильное, суверенное, развивающееся государство. Руководство страны понимает существующие проблемы, заостряет на них внимание. "Позитивные изменения должны быть, это нормально. Любое общество не может стоять на месте, как болото. Оно должно двигаться и развиваться", - резюмировала парламентарий.