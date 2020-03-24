Санитарная служба и система здравоохранения Беларуси в целом оказалась готова к испытанию коронавирусом. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал ректор Гродненского государственного медицинского университета, заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию, доктор медицинских наук, профессор Виктор Снежицкий.

Ситуацию с коронавирусом в Беларуси с самого начала взяли под четкий контроль. Это позволило не допустить массового роста числа носителей вируса, при котором бы он прогрессивно распространялся, отметил Виктор Снежицкий. "Нам важно и дальше столь же успешно контролировать эту ситуацию. Думаю, что все в этом направлении делается правильно. Наша санитарно-противоэпидемическая служба, организации здравоохранения оказались готовы к такому испытанию", - сказал специалист.

По его словам, свою положительную роль сыграло и то, что санитарная служба Беларуси представляет собой продуманную управляемую систему органов и учреждений государственного саннадзора. Благодаря этому удалось наладить слаженную работу на всех ее уровнях.

Виктор Снежицкий добавил, что должным образом на ситуацию отреагировали и в системе образования. "В вузах, в частности в нашем университете, были своевременно приняты ограничительные меры. Если бы и появились потенциальные больные или носители, это не привело бы к массовому распространению инфекции", - пояснил ректор.

Как сообщалось, расписание учебных занятий в белорусских вузах скорректировано, чтобы студенты ехали на занятия позже, не в одно время с теми, кому нужно на работу. Кроме того, отдельные занятия в университетах перевели в дистанционный режим, массовые мероприятия отменили. Посещение студенческих общежитий ограничено (попасть туда могут только сами жильцы), а в холлах и санузлах установили дозаторы с антисептиками для обработки рук. Во всех учебных корпусах, общежитиях появились информационные стенды по профилактике коронавируса. Студентов и преподавателей призывают внимательно относиться к здоровью своему и окружающих, соблюдать все необходимые правила личной гигиены и рекомендации Министерства здравоохранения по профилактике распространения вирусной инфекции.