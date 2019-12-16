Белорусские спортсмены выступили достойно на чемпионате Европы U15 и U17 в израильском Эйлате. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал главный тренер мужской сборной Беларуси по тяжелой атлетике Виктор Шершуков.

"Наши атлеты выступили уверенно на юношеском континентальном форуме. Белорусами установлено пять мировых, 40 европейских и 50 национальных рекордов. Высокий класс показал Сергей Шаренков, ставший чемпионом в весовой категории 89 кг. Спортсмены хорошо выступили в отдельных упражнениях (рывок и толчок). В белорусской тяжелой атлетике растет надежная смена лидерам сборной", - сказал Виктор Шершуков.

Юношеский чемпионат Европы по тяжелой атлетике прошел 7-14 декабря в израильском Эйлате. Как сообщалось, в категории U15 белорусы Егор Гринько (61 кг), Роберт Куровский (102 кг) и Рина Литошик (71 кг) завоевали серебряные медали. Екатерина Якушева (59 кг) и Алеся Царенок (81 кг) стали бронзовыми призерами. В категории U17 Дмитрий Ходас (67 кг) поднялся на третью ступень пьедестала, Сергей Шаренков (89 кг) стал чемпионом Европы, Диана Савченко (76 кг) и Дарья Хейдер (81 кг) заняли третьи места. Тимофей Новогран (102 кг) завоевал серебряную медаль.

За награды форума соревновались около 500 атлетов из 40 стран Европы.