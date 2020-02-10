Благодаря национальным СМИ укрепляется имидж Беларуси в мире. Такое мнение сегодня на заседании итоговой коллегии Министерства информации высказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Национальный рынок массмедиа развивается в соответствии с современными реалиями, искренняя и последовательная позиция Беларуси слышна в мире, - сказал Игорь Петришенко.- Существенно укреплен позитивный имидж страны на международной арене. Этому способствовали и успехи Министерства информации в организации и освещении различных крупных мероприятий республиканского и международного уровня".

Вице-премьер обозначил задачи, которые стоят сегодня перед государственными средствами массовой информации. В частности, для основных телеканалов он определил три задачи. Первая - к концу года они должны обеспечить в ежемесячном объеме вещания программ объем национального контента не менее 30%. Причем это должны быть интересные, наполненные, авторские программы, как серьезные аналитические, так и развлекательные.

Игорь Петришенко

Нынешние телезрители - в большинстве своем люди среднего и зрелого возраста. Молодежь значительную долю телевизионных проектов смотрит по интернет-каналам. "Отсюда вытекает и одна из стратегических задач - продвигать контент через интернет. Думаю, она телеканалам под силу. Третье - в связи с неэффективной системой взаимодействия рекламодателей и телеканалов, существенно снизились доходы телеканалов, как следствие - их финансово-экономические показатели в целом. Одной из задач Министерства информации на текущий год считаю необходимым создание действенной системы медиаизмерений. Нужно знать свою аудиторию, ее запросы, а уж потом строить тактические планы и вырабатывать стратегии", - отметил Игорь Петришенко.

Во время заседания

В ближайшее время также необходимо завершить создание Ассоциации радиовещателей, ускорить работу по развитию национальной сферы радиовещения. Что касается печатных СМИ, то им нужно более пристальное внимание обратить на наполнение. "Журналист должен уметь увидеть интересный факт или явление и рассказать о нем живо и увлекательно. А если это аналитическая статья, то она должна в первую очередь быть написана грамотным и понятным языком, - заявил вице-премьер. - Если мы не расскажем о проблеме, то о ней на уровне страны расскажут на популярном интернет-сайте, на уровне региона - блогеры. Поэтому нам необходимо перехватить инициативу, в том числе и в интернете".

Сегодня, когда стремительно развиваются социальные медиа, традиционным СМИ необходимо прилагать максимум усилий не только для того, чтобы удержать свою аудиторию, но и ее расширять. "В этой работе нельзя ограничиваться только сайтами. Издания, в первую очередь региональные, должны работать в соцсетях, создавать свои сообщества", - добавил Игорь Петришенко. -0-

Телеканалам надо более активно создавать собственные информпродукты - Карлюкевич Об этом заявил министр информации Александр Карлюкевич на заседании итоговой коллегии ведомства.

Карлюкевич: клевете и лжи необходимо противопоставить объективную и правдивую журналистику "Главное, что мы можем и должны противопоставить клевете и лжи объективную, правдивую журналистику. Это базис информационной безопасности страны", - подчеркнул министр Александр Карлюкевич на заседании итоговой коллегии ведомства.