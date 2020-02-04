Председателем правления Белорусского союза журналистов избран политический обозреватель Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании Андрей Кривошеев. Такое решение принято на внеочередном пленуме объединения, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Кандидатура Андрея Кривошеева была поддержана единогласно. Предыдущий глава БСЖ Анатолий Лемешенок, руководивший структурой последние 15 лет, будет занимать должность заместителя председателя по делам ветеранов журналистики.

Как отметил Андрей Кривошеев, пленумом определены основные стратегические направления работы Белорусского союза журналистов на текущий год. "Это активная международная позиция и работа в том числе в формате Международной федерации журналистов. Это, естественно, внутренняя повестка, которая для нас, практикующих журналистов, выходит на первый план. 2020-й - год важнейшей общественно-политической кампании - выборов Президента Беларуси. Понятно, что каждая редакция и Белорусский союз журналистов, как медиатор в нашем профессиональном сообществе, будут активно вовлечены в эту важную политическую кампанию. Мы будем работать на стабильность в стране, на организацию широких и откровенных дискуссий по общественным, социальным, политическим темам", - сказал он.

Кроме того, особое внимание БСЖ по-прежнему будет уделять подготовке молодых специалистов через проведение форумов, тренингов, семинаров, мастерских. "Большая задача стоит по цифровизации нашего журналистского цеха, перехода, в первую очередь районных редакций, которые ближе всего к читателю, которые пишут и говорят о самых злободневных темах, на современную цифровую платформу. У нас уже есть несколько таких ярких передовых редакций, которые активны в традиционной журналистике, а также имеют хорошую посещаемость в различных социальных коммуникаторах, ведут онлайн-вещание", - подчеркнул председатель БСЖ.-0-