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15 января 2020, 11:55
Марианна Щеткина

БСЖ особое внимание уделяет духовности, культуре и развитию родного края

Марианна Щеткина
Марианна Щеткина
Руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске, председатель Белорусского союза женщин

Белорусский союз женщин в Год малой родины особое внимание уделяет духовности, культуре, а также развитию и процветанию родного края. Об этом сказала председатель Белорусского союза женщин, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Марианна Щеткина на церемонии награждения победителей первого республиканского смотра-конкурса гражданско-патриотических проектов районных (городских) и первичных организаций БСЖ "Лучший проект - 2019", передает корреспондент БЕЛТА.

Марианна Щеткина подчеркнула, что от активности, инициативности, креативности женщин на местах зависит общий результат деятельности общественного объединения. "Мы идем в будущее, сохраняя традиции. Беларусь - наш дом, и Белорусский союз женщин - за уютный дом, комфортную страну, мирную планету", - отметила она.

Председатель БСЖ считает важным, что смотр-конкурс "Лучший проект- 2019" проводится именно в Год малой родины. Он направлен на активизацию деятельности районных (городских) и первичных организаций, обмен опытом и передовыми наработками, а также развитие гражданской инициативы, привлечение внимания общественности к деятельности структурных организаций Белорусского союза женщин.

Конкурс проводился с 1 января по 1 октября 2019 года. Для участия в нем были представлены проекты 49 организаций: 13 районных (городских) и 36 первичных, включая первичные организации объединенных организаций, по следующим номинациям: "Духовность. Культура. Здоровый образ жизни", "Волна памяти. Символы малой родины", "За мир, международное сотрудничество и дружбу", "Третий возраст", "За чистый дом, чистую страну, чистую планету".

"Новаторство и креатив, а также практическая важность для данного региона в плане развития своей малой родины, социальной и культурной сферы, сохранения исторической памяти - все это учитывалось при оценке. Многие из представленных проектов опробированы, некоторые внедряются", - рассказала Марианна Щеткина.

Победителями республиканского смотра-конкурса стали 18 организаций, 21 районная и первичная организация отмечены дипломами лауреата конкурса. В числе победителей Солигорская, Воложинская районные организации БСЖ, Пинская, Гродненская, Витебская городские организации, Ленинская районная организация Минска. Кроме того, лучшими названы первичные организации Территориального центра социального обслуживания населения из Калинковичей, Республиканского клинического госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова, центральной библиотечной системы Витебска, библиотечной сети Кричевского района, региональной дирекции по Гомельской области ОАО "Белагропромбанк", Специальной общеобразовательной школы для детей с нарушениями психического развития (трудности в обучении) г.Могилева, прокуратуры Могилевской области, Петревичского учебно-педагогического комплекса детский сад - средняя школа из Новогрудского района, гимназии №3 имени А.С.Пушкина из Витебска, Минского городского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям, Дворца детей и молодежи "Золак" Заводского района Минска, а также отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Жодинского горисполкома.-0-

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