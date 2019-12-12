Через национальные студенческие форумы молодые люди имеют возможность донести свои позиции относительно развития системы образования, ее содержания и подготовки специалистов. Такое мнение журналистам перед началом подобного форума в Орше высказал министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Игоря Карпенко, органы студенческого самоуправления, общественные объединения аккумулируют различные мнения и анализируют их. "В прошлом году взяли за основу форму работы со студентами проведение таких форумов. Через них они имеют возможность доносить свои позиции относительно развития системы образования, ее содержания, подготовки тех или иных специалистов. Системный диалог в таком формате отвечает современным тенденциям", - отметил министр.

Во время форума студенты смогли задать вопросы Игорю Карпенко. Так, молодой человек из Белорусского государственного педуниверситета имени М.Танка поинтересовался, как министр относится к соцсетям. Глава ведомства ответил, что у него нет страниц в социальных сетях и выставлять личную жизнь на публику не хочет. "Я и так публичный человек, но по долгу службы мне приходится черпать информацию из различных соцсетей. Министерство образования в них представлено. Читаю разное: и положительное, и критику. С чем-то соглашаюсь, с другими высказываниями нет", - рассказал Игорь Карпенко.

Сегодня в Оршанском государственном механико-экономическом колледже открылся национальный студенческий форум. Мероприятие собрало около 170 студентов и педагогов. В этом году он посвящен блогерству и работе в соцсетях.-0-