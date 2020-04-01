Честный бизнес может рассчитывать на поддержку и защиту со стороны государства. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Совета Республики Национального собрания, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Виктор Чайчиц.

"Безусловно, в кризисные периоды бизнесменам приходится в чем-то себе отказывать и налаживать работу в условиях сильной ограниченности. Бизнес, который работал честно по отношению к государству, может и должен в сложившейся ситуации рассчитывать на поддержку и защиту со стороны государства - это и есть помощь людям", - сказал Виктор Чайчиц.

По его словам, в последнее время много говорится о том, что государство должно помочь малому и среднему бизнесу выжить в нынешней непростой ситуации. Например, снизить аренду, отодвинуть налоговые и кредитные платежи и т.д. "Получить такую помощь - нормальное желание бизнеса", - отметил он.

Вместе с тем и до пандемии государство делало много для либерализации бизнеса, подчеркнул председатель БРКА. "К чести бизнесменов, очень многие из них выступили в защиту программных документов, к примеру, декретов №7 и №8, и жестко высказались, порой с осуждением, о тех бизнесменах, которые, даже имея льготы по налогообложению, пытались скрыть доходы от уплаты налогов. Но когда налоговая служба поставила мощный заслон по защите государственных интересов, участились случаи обмана бизнесменами друг друга".

По словам Виктора Чайчица, в это непростое время всем необходимо прислушаться к требованиям и рекомендациям Президента и правительства, бережно относиться к сотрудникам, учитывать трудности каждого человека и субъекта хозяйствования.-0-