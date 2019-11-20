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20 ноября 2019, 13:18
Александр Карлюкевич

Читатель - это главный редактор региональных СМИ

Александр Карлюкевич
Александр Карлюкевич
Министр информации Беларуси

Читатель и пользователь социальных сетей - это главный редактор региональных СМИ. Такое мнение журналистам высказал министр информации Александр Карлюкевич сегодня на семинаре государственной прессы Минской области "Региональные СМИ в эпоху цифровизации: новые форматы и конкурентоспособность на медиарынке", передает корреспондент БЕЛТА.

"Каждый день приносит медийному пространству новые форматы. Несмотря на то, что мы постоянно совершенствуемся, все равно в чем-то опаздываем. Семинар - это повод поговорить о проблемных вопросах, которые возникают перед нашими коллегами в регионах. Это также возможность обсудить требования нашего главного редактора - читателя, пользователя социальных сетей: именно он диктует повестку дня региона", - отметил Александр Карлюкевич.

Семинар такого характера проходит в Беларуси уже в пятый раз. Ранее такие мероприятия прошли в Витебской, Могилевской, Гомельской и Брестской областях. "Надеюсь, мы найдем новые вопросы и темы, которые надо генерировать в законодательную базу, практику и методические образовательные форматы журфака БГУ. На этих семинарах всегда участвуют люди, способные проанализировать контент, представить с социологической точки зрения отношения редакций СМИ с потребителем текстов и аудиовизуальной информации. Для всех это будет хорошим факультативом", - считает министр.

Областной семинар проходит в Смолевичском районе на базе Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Участие в нем принимают заместители председателей гор- и райисполкомов, курирующие вопросы социальной сферы; руководители государственных региональных СМИ; начальники отделов идеологической работы, культуры и по делам молодежи гор- и райисполкомов; приглашенные эксперты в сфере коммуникаций; представители факультета журналистики БГУ.

В программе - обсуждение работы государственных органов - учредителей СМИ, подготовки журналистских кадров страны, продвижения печатного контента в интернете, технологий дизайна и верстки газет. Состоялось также награждение победителей республиканского творческого конкурса "Пад знакам Года малой радзімы".-0-

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