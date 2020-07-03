День Независимости - это праздник благодарности, гордости и ответственности. Такое мнение высказал журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодняшний праздник - уникальный. Я считаю, что это прежде всего праздник благодарности нашим отцам и дедам, которые принесли Великую Победу, освободили нас от фашизма. Это великое дело. Но это и праздник гордости. По сути, мы с вами часть народа-победителя. Это и праздник ответственности, потому что налагает на нас особую роль и миссию - содержать нашу Беларусь процветающей страной", - сказал Андрей Савиных.

Депутат отметил, что за годы независимости Беларусь достигла больших успехов на международной арене и в экономике. Он заметил, что, когда пришел на работу в Министерство иностранных дел в 1993 году, белорусский экспорт едва достигал $2 млрд. Сегодня он уже превышает $30 млрд. "Страна фундаментально изменилась. Мы активные участники практически всех ключевых международных договоров, члены основных международных организаций. Предлагаем повестку дня, которая находит отклик и поддержку у глобального международного сообщества. Беларусь играет даже более активную роль, чем некоторые страны со схожим экономическим и человеческим потенциалом", - заявил он.

Причем добилась своих достижений суверенная Беларусь не благодаря богатому запасу природных ресурсов, а труду своего народа, обратил внимание Андрей Савиных. "Я понимаю, что кому-то, может, хотется большего. Но это то, чего мы сами добились. Это результат наших совместных усилий. Социальное развитие и согласие в обществе достигаются достаточно сложным и кропотливым путем, только через диалог, системную институциональную работу. На улицах такие вещи не решают. Улица - это путь в никуда, который, скорее всего, приведет к разрушению демократических традиций, которые начали формироваться в Беларуси, разброду и шатанию", - резюмировал парламентарий.