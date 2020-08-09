День выборов является важной датой в жизни любого гражданина. Такое мнение высказал сегодня журналистам на избирательном участке, расположенном в гимназии №4 Витебска, руководитель "Славянского базара", генеральный директор Центра культуры "Витебск" Глеб Лапицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Глеб Лапицкий подчеркнул, что день выборов имеет огромное значение для каждого человека, патриота своей страны. "Этот день важен для любого гражданина, неравнодушного к своей Родине, - подчеркнул он. - У нас с женой позиция одинаковая: мы голосуем за то, чтобы наши дети говорили про свою страну не в прошлом времени, а гордились ее настоящим, были уверены в будущем, знали, что Беларусь - это страна, в которой они выросли, провели счастливое детство, живут и будут жить".

На избирательный участок №33 он пришел с женой и двумя сыновьями. "Так складывались графики, что жена все будни работает, а я хоть и в отпуске, но на рабочем месте, поэтому решили пойти непосредственно в день голосования. К тому же этот день всегда проходит празднично, везде организованы мероприятия, создающие соответствующую атмосферу. Настоящий праздник", - отметил директор "Славянского базара".

О неизменности своего выбора после участия в голосовании рассказал витебчанин Леонид Рексин. "Я хочу, чтобы все в стране было хорошо. На голосование прихожу всегда только в день выборов, досрочно - никогда. Это же праздник, сейчас будем отмечать дома", - добавил мужчина.

Людмила Ципорина зарегистрирована в Могилеве, а живет и работает в Витебске. Последнее не стало препятствием для участия в важном политическом событии страны. "Пришла, рассказала свою ситуацию, спросила, могу ли проголосовать. Члены избирательной комиссии связались с Могилевом, все уточнили, и я спокойно проголосовала здесь. Абсолютно без всяких проблем. Считаю, что участие в голосовании - очень важный момент в жизни для всех. Президент избирается на пять лет, хочется следующие годы тоже прожить в мире и согласии", - добавила женщина.-0-