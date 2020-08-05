На фоне серьезного геополитического противостояния Беларуси как никогда нужна консолидация власти и общества. Такое мнение во время очередного заседания проекта БИСИ и БЕЛТА "Экспертная среда" - "Послание Президента Беларуси. Взгляд в будущее" высказал депутат Палаты представителей Валерий Воронецкий.

Парламентарий подчеркнул, что белорусский народ - это большая семья. "Сегодня в условиях такого серьезного международного геополитического противостояния нам как никогда нужна консолидация в обществе, нужна консолидация власти и общества. И поэтому все инструменты, которые работают на консолидацию, надо обязательно задействовать", - убежден Валерий Воронецкий.

Он добавил, что каждый гражданин должен иметь возможность быть активным участником государственного строительства. Запрос на это в обществе есть. "Если мы добьемся этого, высвободим энергию каждого и энергию всего общества. И она будет направлена на благосостояние, развитие, укрепление не только комфорта и уюта, но и могущества, безопасности нашей страны", - отметил депутат.

Учредитель и директор Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгений Прейгерман поддержал Валерия Воронецкого и обратил внимание, что все им сказанное "ни в коем случае нельзя рассматривать с точки зрения каких-либо политтехнологий". Они, считает эксперт, не гарантируют укрепления единства. Для этого необходимо, чтобы общество в полной мере осознало проблему, а решение найдется при наличии политической воли.