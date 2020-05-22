Депутатскому корпусу нужно активно подключаться к теме предупреждения бытовых правонарушений. Такое мнение высказал сегодня председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков во время рабочей поездки в Ивье, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Сергей Рачков встретился с председателем районного исполнительного комитета Александром Булаком, председателем районного Совета депутатов Александром Хвасько и принял участие в заседании Ивьевского райисполкома по вопросу, посвященному работе субъектов профилактики района по предупреждению правонарушений и преступлений.

В выступлении на заседании райисполкома сенатор отметил важность недопущения роста преступлений, повышения уровня их раскрываемости, обеспечения общественной безопасности. "Особое внимание было обращено на необходимость реализации мер по предупреждению бытовых правонарушений, активному подключению к этой работе депутатского корпуса, а также осуществлению мероприятий по ресоциализации граждан, освобождающихся по амнистии", - проинформировали в пресс-службе.

Во время поездки Сергей Рачков встретился с трудовым коллективом ООО "ЛидаТехмаш". "Обсуждены вопросы финансово-хозяйственной и внешнеэкономической деятельности предприятия, условия труда его работников," - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, сегодня парламентарий провел прием граждан и прямую телефонную линию.-0-