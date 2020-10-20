Для зрителей и профессионалов "Лістапад" - праздник для души. Такое мнение высказала на пресс-конференции директор кинофестиваля "Лістапад" Анжелика Крашевская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для зрителей и профессионалов, которые следят за "Лістападам", это праздник для души, потому что мы всегда говорим о кино как об искусстве, - отметила Анжелика Крашевская. - Год непростой, он был таким и для нас. Фестиваль не делается за месяц-два, это сложная, кропотливая аналитическая работа. В силу непростой мировой ситуации, связанной с COVID-19, было решено разграничить формат фестиваля. Международному жюри и прессе все конкурсные фильмы покажут на специализированной платформе, которая защищает работы от пиратства. Для нас это стало новшеством. Белорусские зрители, члены жюри и журналисты увидят ленты в кинотеатрах Минска".

Публика увидит около 120 картин из 50 стран в минских кинотеатрах "Центральный", "Falcon Club Бутик кино", Silver Screen в Galileo, "Пионер", "Беларусь". Церемония открытия пройдет в кинотеатре "Москва", первой будет представлена работа Вадима Перельмана "Уроки фарси" (Россия, Германия, Беларусь). Картиной закрытия станет лента "Икар" польского режиссера Мацея Пепшицы.

Координатор Индустриальной платформы Дарья Амелькович рассказала, что в этом году организаторы площадки сделают акцент на дискуссиях с участием кинематографистов. "Мы попробуем определить место белорусского кино в контексте общественного кинематографа, выявить, чего не хватает индустрии либо то, что сейчас рождается. Обсудим также игровое, женское и документальное кино. Кроме того, состоится презентация книги киноведа Марии Костюкович "Детский сеанс" и встреча с Петром Сабочински младшим, оператором хита белорусского проката "Тело Божие", - сказала она.

Фестиваль "Лістапад" аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) как конкурсный фестиваль фильмов, созданных в странах СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии, странах Балтии, Восточной и Центральной Европы, на Кубе. В этом году он пройдет с 6 по 13 ноября под слоганом "Магия образа". Организатором выступает Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн". Учредители - Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет.-0-