Заведующий кафедрой конституционного права БГУ доктор юридических наук, профессор Григорий Василевич считает, что роль Всебелорусского народного собрания нужно усилить. Такое мнение он высказал во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Конституционная реформа в России" в пресс-центре БЕЛТА.

Комментируя изменения, которые предлагается внести в российскую Конституцию, Григорий Василевич отметил созвучные белорусским реалиям аспекты. Так, в России предлагается закрепить роль и статус Государственного совета. В этой связи эксперт напомнил об одной из важнейших форм народовластия в стране - Всебелорусском народном собрании. "Может быть, и нам надо подумать о том, чтобы более четко определить статус и хотя бы консультативную роль этого органа. Она могла бы быть усилена", - считает он.

Профессор обратил внимание и на предложение усилить роль Конституционного суда - наделить его возможностью по запросам Президента проверять конституционность законопроектов, принятых парламентом, до их подписания главой государства. По мнению эксперта, это более рациональный подход, чем тот, который есть в Беларуси. Сейчас Конституционный суд проверяет все законы, которые идут на подпись Президенту. Ученый полагает, что КС мог бы ограничиваться только наиболее важными, а также теми, по поводу которых направил запрос глава государства.

Григорий Василевич стоял у истоков первой Конституции независимой Беларуси, был в числе юристов, которые писали и корректировали ее текст. Впоследствии на протяжении почти 10 лет он возглавлял Конституционный суд. Эксперт проанализировал поправки в Конституцию РФ с точки зрения полезности для белорусской правовой системы и признался, что в целом они ему импонируют. В частности то, что Госдуме предлагается передать полномочия по утверждению кандидатуры председателя правительства, говорит о мягкой трансформации формы правления и усилении роли парламента. В Беларуси, полагает Григорий Василевич, стоит продвигаться в части более эффективного развития местного управления и самоуправления.

Изменения в российскую Конституцию в белорусском экспертном сообществе обсуждаются впервые. Тема важная, поскольку Беларусь и Россия вместе строят Союзное государство, взаимодействуют в таких интеграционных объединениях, как ЕАЭС, ОДКБ и т.д. Участники круглого стола дали оценку политическим реформам в России и их возможному влиянию на отношения с Беларусью.

К дискуссии в пресс-центре БЕЛТА подключился председатель Федеральной национально-культурной автономии белорусов России, член рабочей группы по внесению поправок в Конституцию РФ Сергей Кандыбович. Он напомнил, что Основной закон России принимался в 1993 году. Время было непростым: после развала Советского Союза принципиально менялся политический строй, нужны были конституционные основы совершенно нового формата. Нынешние изменения в Конституцию в российском обществе восприняты с большим интересом. "Думаю, самая читаемая сейчас книга - это Конституция", - предположил он.

Как сообщалось, 23 января Госдума России приняла в первом чтении законопроект о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти". Изменения в Основной закон поддержали все фракции нижней палаты парламента. Поправка, занимающая по объему почти два десятка страниц, предусматривает корректировку 22 статей глав Конституции "Федеративное устройство", "Президент РФ", "Федеральное собрание", "Правительство РФ", "Судебная власть и прокуратура", "Местное самоуправление". Она учитывает все тезисы, которые были обозначены 15 января Президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.-0-