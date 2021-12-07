Европа категорически не желает принимать тот факт, что беженцы - это наша общая беда мирового масштаба. Об этом заявила корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики Татьяна Абель.

"Вопрос беженцев так и остается нерешенным. Европа категорически не желает принимать тот факт, что проблемы, с которыми столкнулись люди из стран Ближнего Востока, - это не их личная трагедия, это наша общая беда мирового масштаба. Для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, белорусской стороной организован лагерь. Но польские власти, а также некоторые их европейские коллеги, ослепленные желанием, чтобы в свободной Беларуси все было "по-ихнему", отказываются признавать очевидное. Они в очередной раз показывают, что в угоду своим личным интересам готовы потерять все святое, отказавшись от человеческого лица", - сказала сенатор.

По ее словам, Беларусь, которую по сей день обвиняют в отсутствии демократии и попрании прав человека, смогла найти средства на помощь беженцам. "Вот только мы не в силах объяснить им, почему их товарищи гибнут там, где нет боевых действий, почему их дети спят в спальниках, а не в своих теплых комнатах, и о каком гуманизме говорит Европа. Вот такие "гибкие" европейские ценности", - отметила сенатор.-0-