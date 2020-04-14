ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 14 апреля 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:28 В БНТУ начали изготавливать детали для аппаратов ИВЛ с помощью 3D-принтера Технологии
18:24 БООР приостановило регистрацию охотничьих собак Общество
18:18 МАРТ определил порядок ведения госреестра субъектов естественных монополий Экономика
18:11 Транспортная инспекция уведомила более 10 тыс. водителей о требованиях в связи с COVID-19 Общество
18:08 Детей в тяжелом состоянии среди госпитализированных с COVID-19 в Минске нет - главный педиатр Регионы
18:03 Кочанова посетила предприятия по выпуску средств индивидуальной защиты в Минске Регионы
17:54 Правительство увеличило квоты на производство антисептиков и дезинфицирующих средств Общество
17:54 Информатизация в здравоохранении пришлась кстати в условиях борьбы с COVID-19 - Макарина-Кибак Общество
17:51 БЖД вводит новую схему рассадки в вагонах Общество
17:42 Стартует второй тур радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі" Культура
17:41 Главврач брестской больницы: у нас было время организационно подготовиться к пандемии Регионы
17:31 Жительница Гродно подозревается в кражах из незапертых кабинетов Происшествия
17:22 Объявлен конкурс на соискание премий академий наук Беларуси, Украины и Молдовы Общество
17:16 В Минске расследуется уголовное дело о хищении денег со счетов предприятий Происшествия
17:12 Сезон горения - число лесных пожаров в Брестской области в апреле выросло в 2,5 раза Регионы
17:08 В Смолевичском районе мотоциклист столкнулся с грузовиком Происшествия
17:01 Могилевская молодежь присоединилась к марафону "#СпасибоМедикам" Регионы
17:00 "Славянка" выпустила первую партию костюмов биологической защиты Общество
16:56 Полеты через Национальный аэропорт Минск сократились на 76% Экономика
16:53 Артисты Витебского района запускают серию онлайн-концертов Культура
16:52 Из-за карантина у 39% москвичей серьезно упали доходы, 12% потеряли работу В мире
16:41 Елена Довгань о назначении спецдокладчиком ООН и негативе от санкций в условиях пандемии Общество
16:34 МВФ прогнозирует сокращение мировой экономики в 2020 году на 3% В мире
16:32 В Минске началось строительство Национального детского технопарка Регионы
16:29 "Элема" полностью перешла на производство медицинских средств защиты Общество
16:29 ФОТОФАКТ: Цветущий Гродно Регионы
16:24 Беларусь принимает всеобъемлющие меры по сдерживанию COVID-19, но важна и самодисциплина - депутат Общество
16:23 Профессионализм врачей и общая сплоченность позволят выстоять в ситуации с COVID-19 - мнение Общество
16:17 Едут не по маршруту, нарушают правила стоянки - в Витебской области проверили водителей фур Регионы
16:15 Депутаты закупили средства защиты для 6-й горбольницы Минска Общество
Все новости
Все новости
Мнения
14 апреля 2020, 17:48
Александр Карпицкий

Главврач брестской больницы: у нас было время организационно подготовиться к пандемии

Александр Карпицкий
Александр Карпицкий
Главный врач Брестской областной клинической больницы, член Совета Республики

В Беларуси много сделано и делается для результативной борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики, главный врач Брестской областной клинической больницы профессор Александр Карпицкий.

"В целом я бы оценил ситуацию как сложную, но управляемую. С моей точки зрения, у нас она менее напряженная, чем могла бы быть. Организационно многое сделано, а это очень важно. Ведь общество видит только вершину айсберга. Население не знает, как идет эпидрасследование каждого случая, как выявляются контактные люди, как иногда почти силой доставляют их в стационар. Государство, и здравоохранение в частности, проводят огромная работу, начиная от Минздрава и заканчивая районной больницей", - отметил сенатор.

В Беларуси, куда коронавирус пришел не сразу, было время организационно подготовиться к пандемии, в том числе опираясь на опыт других стран. Брестская областная больница в процесс включилась 28 февраля как инфекционный госпиталь. Поначалу здесь концентрировались контакты первого уровня с проявлениями респираторной инфекции. Сейчас, по словам главврача, клиника вместе со здравоохранением области перешла на второй этап организации лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

"В настоящее время контактные пациенты к нам не поступают, их размещают по регионам. На базе отделений в кожвен- и тубдиспансерах для них созданы провизорный госпиталь и изолятор. Мы сейчас решаем вопрос открытия хирургического отделения для больных с коронавирусом. К сожалению, есть пациенты и такого профиля, и нам надо защитить их, окружающих и сотрудников, которые с ними работают. Управление здравоохранения нас в этом поддержало", - сказал Александр Карпицкий.

В инфекционном отделении Брестской областной больницы находится 80 человек. Еще 7 пациентов - в реанимации, в том числе один - на аппарате искусственной вентиляции легких. Диагноз COVID-19 подтвержден у 40 больных. Три человека уже выписаны из стационара. Клиника располагает 44 аппаратами ИВЛ. Есть также 12 наркозно-дыхательных аппаратов, которые тоже могут использоваться для вентиляции легких.

"Многое еще непонятно в заболевании, его развитии и последствиях. Мы, медики, это признаем и учимся, можно сказать, на ходу. Беспокойство людей можно понять: из массмедиа все знают, что во многих случаях заболевание протекает тяжело. Поэтому и как специалист, и как человек скажу: надо принимать все меры предосторожности, но не паниковать. Надо думать о себе и окружающих. По поводу масок, я считаю, что никому они не помешают. Конечно, в поле или лесу маска ни к чему. Но если ты идешь в магазин или другое общественное место, она в любом случае будет полезна", - подчеркнул главврач.

Теги
больница Брест вирус
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Транспортная инспекция уведомила более 10 тыс. водителей о требованиях в связи с COVID-19
Детей в тяжелом состоянии среди госпитализированных с COVID-19 в Минске нет - главный педиатр
В Беларуси выстроена четкая система противоэпидемических мероприятий
Виктор Лискович
В Беларуси выстроена четкая система противоэпидемических мероприятий
У Беларуси есть все возможности для наращивания экспорта продовольствия
Алексей Авдонин
У Беларуси есть все возможности для наращивания экспорта продовольствия
Важно помнить об ответственности за информацию и поведение в условиях коронавируса
Виктор Чайчиц
Важно помнить об ответственности за информацию и поведение в условиях коронавируса
Консолидация общества и гражданская солидарность помогут белорусам преодолеть все трудности
Дмитрий Воронюк
Консолидация общества и гражданская солидарность помогут белорусам преодолеть все трудности
Главное
Лукашенко призывает страны ЕАЭС к сплоченности в условиях пандемии
В Беларуси проведено более 71,8 тыс. тестов на COVID-19
"Элема" полностью перешла на производство медицинских средств защиты
"Киото": все плюсы современности. Цена в новом минском доме - от 2499 рублей за квадратный метр!
Топ-новости
Лукашенко обозначил наиболее важные вопросы в ЕАЭС на фоне пандемии
Кочанова посетила предприятия по выпуску средств индивидуальной защиты в Минске
На первом блоке БелАЭС завершен самый масштабный этап пусконаладочных работ перед физпуском
Митрополит Павел призвал верующих в эти дни воздержаться от посещения храмов
Где этой весной покупать комбайны и тракторы?
Елена Довгань о назначении спецдокладчиком ООН и негативе от санкций в условиях пандемии
Лидеры ЕАЭС рассчитывают, что преимущества интеграции помогут справиться с пандемией
Онлайн-конференция об организации учебного процесса с помощью ИКТ пройдет 16 апреля в БЕЛТА
В Беларуси стартовал марафон "#СпасибоМедикам"
Минздрав назвал число зараженных СОVID-19 по регионам
БЖД вводит новую схему рассадки в вагонах
Судьбы, сложенные в треугольник: Ростислав Шушлябин
Витебский горисполком открыл благотворительный счет для помощи медикам
ПРООН запускает новый механизм поддержки Беларуси в борьбе с COVID-19
Депутаты закупили средства защиты для 6-й горбольницы Минска
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.