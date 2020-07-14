В Беларуси продолжат курс на укрепление и развитие семейной политики. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала заместитель председателя ОО "Белорусский союз женщин" Лилия Ананич.

"Я уверена, что социальный курс нашего государства на укрепление семейной политики будет развиваться", - сказала Лилия Ананич. Она привела в качестве примера лозунг "Укрепляя семью - укрепляем страну". Причем укрепление семейной политики, по ее мнению, происходит в Беларуси благодаря сохранению традиций и духовно-нравственных ценностей.

"Мы должны пропагандировать женское движение и всячески поддерживать мам, особое внимание уделять многодетным. Стране нужно больше детей. Для этого парламентарии развивают социальное законодательство", - отметила зампред общественного объединения.

Председатель ОО "Белорусский союз женщин" Марианна Щеткина обратила внимание на тот факт, что социальная политика государства позволяет создать более благоприятные условия для рождения и воспитания детей, чем в некоторых других странах. "К примеру, во Франции продолжительность отпуска по уходу за ребенком до трех лет предоставляется только при рождении второго и последующих, при рождении первого ребенка предоставляется только один год без оплаты. В Болгарии такой отпуск дается до достижения ребенком двух лет, в Германии - 10 месяцев, в Италии - 6 месяцев", - сказала она. Также руководитель БСЖ считает, что в Беларуси предпринимаются значительные меры для материальной поддержки родительства. "Более 8% ВВП идет в целом на меры по поддержке семей с детьми, из них не менее 1,8% ВВП - на денежные пособия", - сказала она.