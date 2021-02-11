Идеи молодежи всегда услышаны и воплощаются в жизнь. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала председатель Совета студентов Витебского государственного медицинского университета, делегат VI Всебелорусского народного собрания Анна Козлова.

Всебелорусскому народному собранию предшествовала большая подготовительная работа. "Мы постоянно получаем вопросы от молодежи. Некоторые из них мы уже решили до ВНС, какие-то из них будут озвучены на форуме. Но я хочу сказать, что абсолютно все работающие идеи молодежи воплощаются в жизнь, голос молодежь всегда услышан", - сказала Анна Козлова.

Девушка отметила, что для нее почетно и значимо быть делегатом ВНС. "Мы не можем отрицать сменяемости поколений, а чтобы в будущем мы были достойными представителями нашей страны, нам надо у кого-то учиться. И очень здорово, что мы можем перенимать опыт качественной работы у наших старших наставников", - подчеркнула она.

VI Всебелорусское народное собрание начинает сегодня работу во Дворце Республики в Минске. Делегаты собрания обсудят итоги реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы и основные положения проекта программы на 2021-2025 годы. Главная цель развития Беларуси на пятилетку - обеспечение социальной стабильности в обществе и рост благосостояния граждан за счет качественного роста экономики, наращивания социального капитала, создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации. Ключевые приоритеты пятилетки - счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер.

Участниками мероприятия стали 2,7 тыс. человек, из них делегатов - 2,4 тыс. На форуме собрались представители всех слоев общества: рабочие, труженики села, работники социально-культурной сферы и СМИ, военнослужащие, предприниматели, студенты, учащиеся средних специальных учебных заведений, пенсионеры. Среди делегатов собрания также руководители органов государственного управления, предприятий и организаций, парламентарии, депутаты местных советов, представители политических партий, общественных объединений.

Во время Всебелорусского народного собрания выступит с докладом Президент Беларуси Александр Лукашенко. Доклад белорусского лидера традиционно планируется в первый день работы ВНС. Открытие форума, доклад главы государства и выступления участников будут транслироваться в прямом эфире по белорусским телеканалам и Первому национальному каналу Белорусского радио. Трансляция будет также доступна на сайте VI Всебелорусского народного собрания и интернет-площадках ведущих государственных СМИ. Начало мероприятия запланировано на 11.00.

Ожидается, что Александр Лукашенко примет участие в работе ВНС и 12 февраля.

Телеверсию Всебелорусского народного собрания зрители смогут увидеть 14 февраля в вечернем эфире белорусского телевидения.-0-