Реализованная инициатива Федерации профсоюзов Беларуси по ограничению роста цен обеспечит доступность продуктов и медикаментов. Такое мнение высказала заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич, комментируя решение правительства об ограничении роста цен на социально значимые товары первой необходимости, сообщает БЕЛТА.

"Практика работы по ограничению роста цен в прошлом году показала, что эти меры дали свой результат. Но сегодня в условиях пандемии, когда стремительно растут цены на продовольствие на мировом рынке, когда многие страны вводят различные ограничительные процедуры, нужны дополнительные механизмы", - отметила Елена Манкевич.

Профсоюзный мониторинг цен в январе показал значительный рост цен на ряд продуктов первой необходимости, а также лекарственных препаратов. "Причем не всегда этот рост можно было объяснить исключительно объективными факторами - ростом затрат производителей или продавцов. Мы неоднократно обращались к правительству с предложениями ввести дополнительные механизмы, которые позволят исключить необоснованный рост цен. Также эта тема была озвучена председателем ФПБ Михаилом Ордой на Всебелорусском народном собрании. В частности, было предложено ввести ограничения на рост цен на наиболее востребованные лекарственные препараты, по крайней мере в период подъема вирусных заболеваний. К слову, в том или ином виде меры по регулированию цен на лекарства применяются практически во всех странах как СНГ, так и Европы", - отметила зампредседателя ФПБ.

На сегодня эта инициатива профсоюзов реализована. "И это позволит обеспечить большую доступность для людей продуктов первой необходимости и лекарств. Кроме того, эти меры сделают механизмы формирования цен более прозрачными и предсказуемыми. Повышение цен более установленного решением правительства порога (0,2% в месяц) возможно будет только при наличии объективных причин и по согласованию со специальной комиссией при Совете Министров. К слову, в ее состав входят и представители профсоюзов, - подчеркнула Елена Манкевич. - Федерация профсоюзов продолжит мониторинг цен на продукты и лекарства первой необходимости. Также особое внимание будет уделяться их наличию и запасам в магазинах и аптеках. На сегодня имеются в достаточном количестве запасы товаров, пользующихся повышенным спросом. Исключения единичны".