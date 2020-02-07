Искусство играет дипломатическую роль. Таким мнением поделился знаменитый российский художник Никас Сафронов в преддверии открытия выставки "Меняя реальность" в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Искусство не только воспитывает и направляет, в обществе оно играет и дипломатическую роль. Потому что художник - это посланник, который передает картины не только от себя лично, но и своей страны", - отметил художник.

Никас Сафронов прибыл в Могилев с двухдневным визитом. Он подчеркнул, что эта поездка важна для него. "Я люблю приезжать в Беларусь. Мне нравится страна, ваши люди. Я бывал в разных государствах и на приемах разного уровня, но такая душевная и теплая встреча - только у вас. Кроме этого, я хочу поддержать свою выставку - мне важно, чтобы люди приходили и смотрели картины. Оценка простого человека, который может ничего не понимать в искусстве, намного искреннее и честнее, нежели критиков или искусствоведов. У него простой критерий - нравится или не нравится. Когда человек посмотрит мои картины, и скажет: "Я ничего не понял, но меня зацепило" - это говорит о том, что все не зря. Конечно, есть те, кому не нравится мое творчество. Но нельзя же нравится всем без исключения", - считает он.

По мнению художника, искусство создается для людей. "Художники - как родители. Они тоже хотят, чтобы их картины, как дети, занимали достойное место. И я тоже переживаю. Потому что каждая картина - это история, которую нужно рассказать, которой нужно найти место в музее, в чьей-то жизни", - поделился Никас Сафронов.

Выставка "Меняя реальность", которая начнет работу в Могилеве уже завтра, - это собрание картин разного времени и направления, чтобы каждый посетитель нашел в этой экспозиции что-то свое.

Еще одна сторона знаменитого художника - благотворительность. "Моя мама всегда говорила: заработав три копейки, одну нужно отдать на благотворительность. Я за свою работу иногда получаю большие деньги. И то, что зарабатываю, - делю пополам. Для чего все существует? Чтобы кто-то был рядом. А рядом с нами есть люди, которым нужна помощь. Просто так меня научили", - поделился Никас Сафронов.

В программе посещений у Никаса Сафронова - Буйничское поле под Могилевом. Художник поделился, что это должно послужить вдохновением для создания картины к 75-летию Великой Победы.

Выставка Никаса Сафронова начнет работу в музее имени П.В. Масленикова 8 февраля и продлится до конца марта.-0-

Фото Олега Фойницкого