Современный рынок труда требует кадров новой формации, обладающих профессиональными и личностными компетенциями, соответствующими требованиям высокотехнологичного производства. Это ставит нас перед необходимостью поиска новых подходов к развитию и совершенствованию сложившейся системы квалификаций. Министерство образования основной своей задачей видит дальнейшее совершенствование модели профессионального образования с таким расчетом, чтобы оно отвечало не только нынешним, но и будущим потребностям общества и государства.

В соответствии с Кодексом об образовании заинтересованные органы государственного управления согласовывают образовательные стандарты. В частности, организации – заказчики кадров принимают участие в работе государственных квалификационных и экзаменационных комиссий, советов учреждений образования в разработке учебно-программной документации.

В этом процессе для формирования четкого количественного и качественного заказа на подготовку кадров задействованы и Министерство экономики, которое определяет перспективные виды экономической деятельности и направления их развития, и Министерство труда и социальной защиты, прогнозирующее распределение потоков рабочей силы, демографические аспекты. Что же касается Министерства образования, то оно должно оперативно реагировать на все изменения и корректировать объемы, структуру и содержание подготовки кадров на основании среднесрочных и долгосрочных прогнозов.

В то же время не менее важная роль отводится органам государственного управления, курирующим определенные виды экономической деятельности. Они должны сформулировать не только количественные показатели потребности в кадрах, но и четко описать функции специалистов, которых они хотят видеть на рабочих местах. Для решения данной проблемы в нашей стране разработана Стратегия совершенствования национальной системы квалификаций, утвержденная постановлением Совета Министров № 764 от 24 октября 2018 года.

Согласно этому документу уже создаются секторальные советы. Их предназначение – сформировать профессиональные стандарты, в которых более четко были бы изложены требования рынка труда к трудовым функциям специалистов. Причем такие стандарты нужны и работодателю, и системе образования. Развернутое описание функций и действий работника будет тем инструментом, который и в учреждениях образования, и в условиях производства позволит выстроить непрерывное профессиональное образование от школьной скамьи до вершины карьеры.

При таком подходе профессиональные стандарты будут направлены на развитие кадрового потенциала соответствующего сектора экономики и станут основой для разработки содержания образовательных программ. Правда, не исключено, что при внедрении этих стандартов потребуются изменения трудового законодательства страны. Возможно, нам придется ввести понятие "частичная квалификация" по отношению к выполнению отдельных профессиональных функций. Например, в системе профессионального образования обучаются лица с особенностями психофизического развития. И не каждый из них может достичь таких результатов обучения, которые бы позволили присвоить им квалификацию в целом, а вот частичная квалификация могла бы существенно улучшить ситуацию с их трудоустройством и конкурентоспособностью на рынке труда.

При Министерстве образования также создан свой секторальный совет квалификаций и разработан проект профессионального стандарта на педагогическую деятельность в учреждениях профессионального образования. Его задача – разобраться с функциями педагогических работников, подробно описать их, систематизировать и выйти на новые, четкие требования к уровню их образования, который необходим для занятия соответствующей должности.

К слову, представители министерства входят в состав всех созданных на сегодняшний день 11 секторальных советов, участвуют в разработке секторальных рамок квалификаций, чтобы в дальнейшем разработать образовательные стандарты нового поколения. И на основе их рекомендаций уже внесены изменения в некоторые образовательные программы.

Однако есть и проблемы: к работе над содержанием профессиональных стандартов привлекаются компетентные представители реального сектора, а вопрос с финансированием их разработок пока не решен. Важно также разграничить направления работы по совершенствованию национальной системы квалификаций. Ведь описание трудовых функций, разработка национальной и секторальных рамок квалификаций – это область, курируемая Минтруда и профильными министерствами. Минобразования в свою очередь готово привлекать свои подведомственные учреждения образования к разработке профессиональных стандартов, а также активно взаимодействовать с организациями – заказчиками кадров при разработке образовательных программ. В частности, в новой редакции Кодекса об образовании в учебном плане по специальности предусмотрено сочетание государственного (обязательного) компонента со значительным по объему компонентом учреждения образования. Это даст возможность учреждениям образования повысить гибкость учебного процесса, исходя из потребностей организаций, уровня развития технологий, собственных возможностей, возможностей организаций-партнеров, ресурсных центров, отраслевых лабораторий.

В системе Министерства образования функционирует 31 отраслевая лаборатория, шесть из которых были созданы в прошлом году. Они используются не только для учебных целей, но и получения значимых практических результатов, востребованных отечественными и зарубежными субъектами хозяйствования. Кроме того, приобретенные в условиях реального производства навыки и умения позволяют выпускникам быстро адаптироваться на рабочих местах и успешно включиться в трудовую деятельность организации.

В ходе подготовки кадров важна хорошо организованная, проработанная с технологической и методической сторон практическая часть учебного процесса. С развитием и непрерывным внедрением новых технологий в производство в стране увеличивается потребность предприятий в квалифицированных рабочих и специалистах со средним специальным образованием (мехатроник, автомеханик, специалист по комплексному обслуживанию жилых домов и др.), в подготовке которых большое значение имеет практика. Она на этом уровне составляет до 50 % от объема профессионального компонента, а на уровне профтехобразования – более 40 %.

Мы осознанно идем на усиление практической части учебного процесса. Причем, учитывая, что практический компонент важен не только в подготовке рабочих и специалистов среднего звена, наладили тесную связь с производством и при подготовке управленческих и инженерных кадров. Так, типовые учебные планы по специальностям высшего образования, начиная с 2017 года, предусматривают прохождение практики уже с первого курса, а на высокотехнологичных предприятиях, в организациях Парка высоких технологий, институтах Национальной академии наук Беларуси создаются филиалы кафедр учреждений высшего образования. К тому же в вузах работают совместные с ведущими мировыми компаниями лаборатории и образовательные центры. Для подготовки квалифицированных рабочих и специалистов у нас формируются условия, которые соответствуют, а иногда и опережают технологический уровень предприятий страны.

В настоящее время созданы 48 ресурсных центров по девяти видам экономической деятельности. На их базе внедряются в образовательный процесс современные образовательные технологии, применяются новейшие средства обучения и оборудование. Очень важно постоянное функционирование лабораторий и мастерских ресурсных центров. Здесь ежедневно проходят практику, выполняют лабораторные и практические работы учащиеся колледжей и студенты вузов, осуществляется подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих и специалистов промышленного сектора и педагогов в области радиоэлектроники, организованы тренировки и конкурсные этапы WorldSkills, ведется работа со школьниками, проходят заседания профильных республиканских учебно-методических объединений.

Ежегодно в ресурсных центрах обучается около 25 тыс. человек, из них 20 тыс. – учащиеся и студенты учреждений профессионально-технического, среднего специального и высшего образования. В этих центрах также организована стажировка мастеров производственного обучения профильных учреждений образования, а это около 1 тыс. человек, и профессиональная подготовка и переподготовка взрослого населения – до 4,5 тыс. человек в год.

Министерство образования в настоящее время осуществляет процесс нормативного правового закрепления ресурсных центров. Уже разработаны механизмы их функционирования; упорядочен процесс мониторинга за их деятельностью; определены подходы к выбору ресурсных центров, требующих дооснащения; проводится экспертиза проектов развития; выстраивается механизм их сертификации.

Однако практико-ориентированная подготовка кадров, в особенности по специальностям профиля образования "Техника и технологии", военным специальностям требует постоянного обновления дорогостоящего оборудования и программного обеспечения, повышения квалификации педагогических работников, задействованных в образовательном процессе. И каждое учреждение всем этим не оснастишь. Выход видится в использовании сетевой формы взаимодействия. Она позволяет обучающимся одного учреждения образования освоить содержание части образовательной программы с использованием ресурсного обеспечения другого учреждения. В итоге не потребуется оперативного обновления учебного оборудования во всех учреждениях образования, обеспечивающих подготовку кадров для высокотехнологичных производств. Обновлять парк оборудования планируется целенаправленно – в определяемых министерством учреждениях образования, которые получают статус ресурсных центров. В этой связи подготовлен проект Указа Президента Республики Беларусь "О реализации образовательных программ посредством сетевой формы взаимодействия".

Ряд вузов работает в рамках реализуемого Министерством образования эксперимента по внедрению концепции "Университет 3.0". В них создана и развивается соответствующая научно-инновационная инфраструктура для выполнения "третьей миссии" университета: вовлечение обучающихся в предпринимательскую деятельность. Проводится оно не в ущерб традиционному процессу обучения и научно-исследовательской работе студентов, а как дополнение. К восьми университетам, задействованным во внедрении данной концепции, в ближайшее время планируется присоединить еще пять. Проект рассчитан на пять лет, поэтому на данном этапе важно сформировать готовность всех вузов к внедрению концепции.

В прошлом году в системе высшего образования появилось новое понятие – "Цифровой университет". Так, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники в 2018/2019 учебном году осуществлял совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе развития информационно-коммуникационных технологий. Минобразования поручило еще 13 вузам в рамках эксперимента, используя имеющийся потенциал и опыт БГУИР, разработать и реализовать собственные проекты "цифровизации" образовательного процесса, управления, системы безопасности и иных аспектов на основе информационных технологий. Аналогичные подходы формулируются и для профессиональных лицеев и колледжей. Общее название проекта – "Цифровой колледж".

По-прежнему существует проблема модернизации и поддержания в актуальном состоянии материально-технической базы всех учреждений профессионального образования. Для ее развития привлекаются бюджетные средства, транши организаций-заказчиков, иностранные инвестиции. Продолжается работа по проекту Всемирного банка "Модернизация системы высшего образования в Республике Беларусь". Он направлен на совершенствование условий для обеспечения качественного практико-ориентированного обучения; модернизацию инфраструктуры учреждений образования; внедрение в образовательный процесс новых передовых методик, инновационных технологий. Ведутся также переговоры со Всемирным банком о возможности реализации похожего проекта по модернизации системы профессионально-технического и среднего специального образования.

В рамках инвестпроекта планируется создание Национального агентства по обеспечению качества образования. Его задачей будет проведение государственной аккредитации учреждений образования и иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Штат профессиональных экспертов в сфере образовательной деятельности как республиканского, так и международного уровня сделает процедуру более открытой, что призвано способствовать повышению экспорта образовательных услуг.

Нужен и новый подход к организации взаимодействия в профориентационной работе. Представители предприятий и организаций должны взаимодействовать с абитуриентом, озвучивать перспективы развития своего сектора экономики в целом, показывать преимущества профессионального выбора будущим работникам. Сейчас профориентацией в основном заняты школа и система профессионального образования, но необходимо объединить усилия.

Недостаточно задействованы и возможности целевой подготовки специалистов, рабочих, служащих. Если организация заинтересована в ее использовании, то нужно работать со школьниками, искать мотивированных, способных ребят, проводить целенаправленную работу по привлечению к конкретной профессии. Кстати, в новой редакции Кодекса об образовании уже будет отсутствовать ограничение по целевой подготовке для организаций, находящихся в населенных пунктах с численностью жителей более 20 тыс. человек.

Хотелось бы достичь понимания и по вопросам закрепления на предприятии выпускников, а также их профессионального роста. А для этого необходимо использовать все мотивационные инструменты: карьерные траектории, перспективы саморазвития через стажировки, повышение квалификации, участие в проектах, социальные пакеты, доступные молодому специалисту. Кроме того, во взаимодействии с органами госуправления нам нужно подумать над вопросом обучения взрослого населения. Сегодня это можно делать за счет программ занятости населения, за счет предприятий и средств самого работника, но это ведь проблема государственная, а значит, решать ее надо вместе, искать новые источники и механизмы оплаты переобучения взрослого населения в учреждениях образования.

Недавно мы вернулись к внедрению массовой профессиональной подготовки школьников. Эта система создавалась с 2006 года, но в связи с переходом с 12-летнего на 11-летнее среднее обучение была ликвидирована. В соответствии с поручением главы государства с 1 сентября 2018 года для всех базовых 10-х и 11-х классов введен учебный предмет "Трудовое обучение" (6 часов в неделю), в рамках которого организована подготовка более чем по 100 профессиям. Занятия проводятся на базе школ, лицеев и колледжей. Этой весной более 20 тыс. школьников после сдачи квалификационного экзамена получат соответствующие документы об обучении. В настоящее время выстраивается методическое сопровождение квалификационного экзамена, продолжается работа по обновлению перечня доступных профессий, повышению квалификации педагогических работников, привлечению организаций к участию в этом процессе. Ведь очень важно, чтобы человек по окончании школы, получив аттестат зрелости, уже имел профессиональные навыки, побывал в организации, на практике опробовал рабочее место или хотя бы представлял, что такое полноценная трудовая деятельность.

Указом Президента страны предусмотрено создание Национального детского технопарка. Это учреждение образования нового типа включит в себя Республиканский центр инновационного и технического творчества и Республиканский центр экологии и краеведения. Оно призвано заниматься дополнительным образованием одаренных детей и молодежи по таким перспективным направлениям, как био- и нанотехнологии, искусственный интеллект и т. д., осуществлять ряд других образовательных программ, предусмотренных Кодексом об образовании. Там также предоставят возможность повышения квалификации, проведения стажировок, обучающих курсов для педагогических работников в рамках образовательной программы дополнительного образования взрослых.

Начать работу по выявлению и поддержке одаренных учащихся, развитию у них интереса к научной, научно-технической и инновационной деятельности, стремления к личностным научным достижениям, формированию инновационного мышления через интеллектуальную и игровую деятельность, ознакомлению с высокотехнологичными отраслями экономики и профессиями, их обеспечивающими, мотивированию к выбору будущей профессии детский технопарк должен с 1 января 2021 года.

Важным компонентом совершенствования процесса подготовки кадров на основе мировых стандартов является участие представителей Беларуси в конкурсе профессионального мастерства WorldSkills. Он способствует обновлению содержания учебных программ всех уровней системы профессионального образования, повышению престижности рабочих профессий и инженерных специальностей, усилению профориентационной работы.

Благодаря этому конкурсу вносятся изменения в содержание образовательных стандартов, типовых учебных программ, проводятся эксперименты, осуществляется инновационная деятельность. Учреждения профобразования используют содержание стандартов WorldSkills при разработке своей учебно-программной документации, для сопровождения этого процесса разработаны методические рекомендации.

На основе профессиональных компетенций WorldSkills открыты новые специальности в системе среднего специального образования – "Визуальный мерчендайзинг", "Эксплуатация мехатронных систем промышленного оборудования", "Производство биотехнологической продукции", "Организация технического сервиса транспортных средств". В сфере профессионально-технического образования введена квалификация "Монтажник каркасно-обшивных конструкций сухого строительства". Появились новые специальности и на уровне высшего образования: "Промышленные роботы и робототехнические комплексы", "Инновационные технологии в машиностроении", "Технология логистической инфраструктуры лесного комплекса".

В сентябре – октябре состоится IV Республиканский конкурс профессионального мастерства по стандартам WorldSkills по 47 профессиональным компетенциям. Сейчас идут региональные отборочные соревнования, в которых участвуют более 400 молодых профессионалов. Победители будут представлены на Республиканском конкурсе профессионального мастерства, в котором, как планируется, примут участие более 300 учащихся, студентов, молодых рабочих.

Существенным моментом проведения конкурса в регионах является привлечение в качестве зрителей учащихся учреждений общего среднего образования, для которых профессии приобретают зримый, соответствующий современным реалиям образ. В Брестской области в этом году впервые региональный этап Республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus прошел в Ледовом дворце города Барановичи одновременно по 21 компетенции. Отрадно, что его конкурсные площадки посетили более 3 тыс. школьников.

Известная истина – без воспитания системы образования не существует. Только так молодежь социализируется, в ней обеспечивается не только обучение профессионала, но и формирование гражданина, развитие личности. Поэтому воспитательная и идеологическая работа является важнейшей неотъемлемой частью образовательного процесса.

Концепция и программа непрерывного воспитания детей и молодежи, комплекс методических рекомендаций, законодательных и нормативных правовых актов, Стратегия развития молодежной политики на 2020–2030 годы – вот нормативно-правовая база, на основе которой выстраивается гражданское, патриотическое воспитание учащихся и студентов, формируется их интерес и уважение к историческим реалиям и традициям Беларуси. Для их выполнения в системе профессионального образования постоянно проводятся разнообразные мероприятия, и некоторые из них уже стали традиционными.

Одним из приоритетных направлений государственной молодежной политики является развитие социальной активности молодых людей через молодежное парламентское движение. Участие в нем дает возможность сформировать лидерские качества, умение работать в команде, развивать способность действовать целенаправленно, выдвигать идеи и принимать ответственные решения. Такие качества важны не только в контексте воспитания, они признаются работодателем как важнейшая составляющая образа молодого профессионала.

Уже второй год в Беларуси реализуется информационно-образовательный проект "ШАГ" – "Школа Активного Гражданина", вызвавший большой интерес не только у обучающихся системы профессио­нального образования, но и у политиков, общественных деятелей, представителей органов государственного управления. С их участием проведено 142 встречи с учащейся и студенческой молодежью.

В 2020 году Министерство образования продолжает работу по поддержке и реализации республиканского конкурса БРСМ "100 идей для Беларуси". Цель конкурса – активизировать молодых ученых и изобретателей в области инновационной деятельности, повысить мотивацию молодых специалистов, занятых созданием инновационных технологий и продуктов, создать площадку для общения и обмена опытом участников проекта. Отрадно, что в нем участвуют и побеждают студенты и учащиеся системы профессионального образования.

Спортивная составляющая, формирующая понимание и принятие принципов здорового образа жизни, не менее важна в развитии личности, чем профессиональная направленность. В системе профессионального образования на постоянной основе проводятся различные спортивные мероприятия: спартакиады, фестивали, чемпионаты.

Подводя итог, можно сказать, что перспективы дальнейшего развития системы профессионального образования в Республике Беларусь четко определены.-0-