Каждый депутат должен взять на контроль дома-интернаты для пожилых и инвалидов в своем округе. Об этом сегодня на заседании Палаты представителей заявил ее председатель Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Для минимизации распространения инфекции в социальных учреждениях для пожилых людей и инвалидов предпринят ряд мер. Дома-интернаты переведены на полную изоляцию, персонал работает вахтовым методом, проводится ежедневный медконтроль, накоплен запас средств индивидуальной защиты и лекарств. Их закупают в том числе усилиями парламентариев. "Работу эту надо продолжать вместе с органами исполнительной власти. Считаю, что каждый депутат должен взять на контроль дома-интернаты, находящиеся в его избирательном округе", - подчеркнул Владимир Андрейченко.

Он призвал депутатов мониторить складывающуюся там ситуацию, отслеживать, есть ли проблемы, к решению которых можно подключить бизнес и общественность.

Всего в стране 153 различных стационарных учреждения для пожилых и инвалидов.

Фото Сергея Шелега