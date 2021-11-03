Книга - показатель зрелости общества в разных сферах. Об этом заявил сегодня заместитель министра информации Игорь Бузовский во время круглого стола "Современные белорусы - читающая нация", передает корреспондент БЕЛТА.

﻿"В качестве издателей в Беларуси зарегистрировано 523 хозяйствующих субъекта. Это значит, что последние пять лет мы наблюдаем ежегодный прирост количества выданных свидетельств о государственной регистрации. Относительно предпочтений читателей существуют различные исследования. Однако нам необходимо не только идти за тенденциями, которые мы наблюдаем, - отметил замминистра. - День письменности, Национальная библиотека и многое другое - это то, что позволяет нам сохранить понимание того, что белорусы - читающие люди. Глава государства сказал, что нельзя дать умереть книге. И это действительно у нас получилось. Насколько мы сумеем выстоять в этом - вопрос будущего. Книга - серьезнейший показатель общественного развития, зрелости в разных сферах: экономической, политической, социальной, духовно-нравственной. Это направление нужно приумножать и развивать, а это дело будущего. Слово за писателями и издателями".

В свою очередь член правления общественного объединения "Союз писателей Беларуси" Сергей Мусиенко отметил, что необходимо повышать интерес к книге всеми возможными способами. "Здесь важно все: дизайнерское оформление и даже качество печати. На мой взгляд, особенно важна детская книга, потому что традиции чтения и привычка закладываются именно в том возрасте, - сказал он. - Хотелось бы развивать все направления, связанные с книгоизданием, и это всенародный вопрос".

Встреча была подготовлена Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси и Национальной библиотекой Беларуси.-0-