ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 4 апреля 2020
Минск Сплошная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:07 Российский эксперт рассказал об опасностях домашней самоизоляции В мире
13:03 Минобороны: цели проверок территориальной обороны Островецкого и Клецкого районов достигнуты Общество
12:51 Воронюк: консолидация общества и гражданская солидарность помогут белорусам преодолеть все трудности Общество
12:50 Витебчанин оформил кредит по чужому паспорту Происшествия
12:34 Профессор БГУ Елена Довгань назначена спецдокладчиком ООН Общество
12:32 В Бресте повышенный спрос на продавцов, поваров, водителей и строителей Регионы
12:23 ФОТОФАКТ: Троллейбусы в Гродно ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами Регионы
12:21 Предприятия Минска производят около 150 тыс. масок в сутки - Сивак Регионы
12:07 До +15°С ожидается в Беларуси 5 апреля Общество
12:07 ФОТОФАКТ: В Китае почтили память жертв COVID-19 В мире
11:57 В пунктах пропуска ГРТ растет количество оформленных по бестранзитной технологии грузовиков Регионы
11:39 В Китае выздоровели 94% заразившихся коронавирусом В мире
11:36 Трамп объяснил отказ носить маску во время коронавируса В мире
11:28 Витебский горисполком и администрации перешли на дистанционный прием граждан Регионы
11:17 Минфин прорабатывает вопрос привлечения помощи от ЕС Экономика
11:08 В Беларуси упрощается госрегистрация лекарств Экономика
11:01 В Минске спасатели помогли застрявшему в дереве школьнику Происшествия
11:01 Служебная командировка за границей будет продлеваться при отсутствии возможности вернуться в Беларусь Общество
10:49 Партия погрузчиков БЕЛАЗ отгружена в Алжир Экономика
10:37 В Мексике задержали более 100 человек за ограбления и мародерство В мире
10:25 Транзитные перевозчики смогут отдыхать и заправляться в Беларуси только в определенных местах Общество
10:23 Ночью на МКАД открытым пламенем горела фура Происшествия
10:15 Беларусь отправила в единую с РФ базу более 90 тыс. записей о невыездных гражданах Общество
10:12 В Волковыске руку ребенка зажало в диване: потребовалась помощь спасателей Происшествия
10:09 Ущерб - огромный: российский бизнес оценил возможные потери от нерабочего апреля В мире
10:00 Итальянцы запустили инициативу "подвешенных корзин" для помощи нуждающимся В мире
09:51 Россия окажет содействие в возвращении белорусов из Дели домой Общество
09:41 Минспорта рекомендует до 20 апреля приостановить проведение спортивных мероприятий для детей и подростков Спорт
09:25 Россия передаст Беларуси 10 тыс. тестов на коронавирус Общество
09:23 Копыльский, Дзержинский и Докшицкий районы выбрали своих птиц-символов Регионы
Все новости
Все новости
Мнения
04 апреля 2020, 12:52
Дмитрий Воронюк

Консолидация общества и гражданская солидарность помогут белорусам преодолеть все трудности

Дмитрий Воронюк
Дмитрий Воронюк
Первый секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи"

Консолидация общества и гражданская солидарность помогут белорусам преодолеть любые трудности. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Совета Республики Национального собрания Беларуси, первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк.

"Консолидация общества и гражданская солидарность белорусов в сочетании с такими качествами, как человечность и милосердие, помогут нам быстрее справиться с трудностями в эпидемиологический период, - отметил Дмитрий Воронюк. - Коронавирусная инфекция, которая не знает границ и лихорадит мир, добравшись до Беларуси, уже не первый день будоражит умы наших земляков. И каждый реагирует по-разному: кто-то пытается найти в этом средство хайпа и пиара или мусолит фейковые новости; а кто-то помогает медикам, запускает горячие линии, заботится о стариках. Это время по-настоящему показывает, кто действительно готов подставить плечо, а кто всего лишь балласт. Масла в огонь подливают "сетевые аналитики". Их фейковые вбросы с непроверенным мусором и манипулирующей информацией наводнили интернет и, провоцируя массовые обсуждения в соцсетях, заражают общество вирусом массовой паники в головах, вызывающей недоверие, тревожность и даже страх".

По словам парламентария, люди устали от этого негативного коллапса, на своих страницах стали размещать позитивные посты и просят своих виртуальных друзей давать в пабликах больше позитива. "Давайте объективно оценивать то, что государство сделало и продолжает сегодня делать по профилактике завоза и массового распространения COVID-19, организации работы больниц и медперсонала, стабилизации потребительского рынка, возвращению в страну наших людей, которые вопреки предупреждениям поехали на отдых и сами себе создали трудности, - сказал он. - Если мы научимся думать не только о себе, но и о тех, кто нас окружает, и объединим усилия в борьбе с коронавирусной инфекцией, вместе сумеем преодолеть любые трудности".

Дмитрий Воронюк подчеркнул, что белорусам по-прежнему стоит быть более бдительными и соблюдать правила гигиены. "Необходимо как можно чаще мыть руки с мылом, ограничить любое личное общение и посещение мест массового сбора людей, а выходя за порог дома, пользоваться антисептиками. Это и есть социальная ответственность. Самое главное не поддаваться панике, быть добрее друг к другу, помогать одиноким старикам и всем пожилым людям. Ведь многие из них - это наши соседи, которые живут рядом", - заявил он.

В это непростое время помощь социальным службам предложила молодежь БРСМ. С 20 марта при территориальных комитетах работают молодежные горячие линии. Операторы адресно обзванивают пенсионеров, интересуются, какая им нужна помощь, принимают звонки-заявки. После чего волонтеры движения "Доброе сердце" совместно с работниками территориальных центров социального обслуживания населения доставляют им продукты первой необходимости и лекарства. К примеру, в столице добровольцы союза молодежи доставили из поликлиник 3542 рецепта пожилым адресатам. Уже несколько недель ребята проводят профилактическую работу с населением. За это время они разместили по всей стране на досках объявлений подъездов более 10 тыс. листовок-памяток по профилактике инфекции и с телефонами служб, в которые можно обратиться за помощью.

"Сегодня очень важно поддержать наших медицинских работников - всех без исключения, и мы говорим им искреннее спасибо за то, что они круглосуточно несут боевые дежурства на передовой, спасают жизни людей и борются с опасным вирусом", - добавил Дмитрий Воронюк.-0-

Теги
БРСМ мнения Совет Республики
Новости темы "Распространение коронавируса"
ФОТОФАКТ: Троллейбусы в Гродно ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами
ФОТОФАКТ: В Китае почтили память жертв COVID-19
Честный бизнес может рассчитывать на поддержку и защиту со стороны государства
Виктор Чайчиц
Честный бизнес может рассчитывать на поддержку и защиту со стороны государства
В мире начинают осознавать экономические последствия паники из-за коронавируса
Олег Гайдукевич
В мире начинают осознавать экономические последствия паники из-за коронавируса
БРСМ завершает формирование команды добровольцев для доставки продуктов одиноким пожилым людям
Олег Дикун
БРСМ завершает формирование команды добровольцев для доставки продуктов одиноким пожилым людям
Беларуси и России важно согласовывать меры по борьбе с COVID-19 во избежание противоречий
Григорий Рапота
Беларуси и России важно согласовывать меры по борьбе с COVID-19 во избежание противоречий
Главное
Александр Лукашенко во время рабочей поездки Лукашенко поручил подготовить предложения о поддержке бизнеса на фоне коронавируса
Лукашенко о весенних сельхозработах: надо быть активнее, не надо ожидать
Миссия ВОЗ прибудет в Беларусь 7 апреля
В "Белнефтехиме" подтвердили поставки нефти на НПЗ в апреле в объеме до 2 млн т
Топ-новости
Лукашенко: школьные каникулы, скорее всего, продлим на неделю
Россия окажет содействие в возвращении белорусов из Дели домой
Воронюк: консолидация общества и гражданская солидарность помогут белорусам преодолеть все трудности
Предприятия Минска производят около 150 тыс. масок в сутки - Сивак
Минспорта рекомендует до 20 апреля приостановить проведение спортивных мероприятий для детей и подростков
Транзитные перевозчики смогут отдыхать и заправляться в Беларуси только в определенных местах
Принятые в Беларуси меры позволили предупредить 840 случаев коронавируса в день - Минздрав
Партия погрузчиков БЕЛАЗ отгружена в Алжир
В Беларуси упрощается госрегистрация лекарств
В Китае выздоровели 94% заразившихся коронавирусом
Минприроды напоминает о запрете на выжигание сухой растительности
Витебский горисполком и администрации перешли на дистанционный прием граждан
Минфин прорабатывает вопрос привлечения помощи от ЕС
Служебная командировка за границей будет продлеваться при отсутствии возможности вернуться в Беларусь
Четыре нефтекомпании России начали оформлять документы на поставки в Беларусь
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.