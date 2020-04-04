Консолидация общества и гражданская солидарность помогут белорусам преодолеть любые трудности. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Совета Республики Национального собрания Беларуси, первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк.

"Консолидация общества и гражданская солидарность белорусов в сочетании с такими качествами, как человечность и милосердие, помогут нам быстрее справиться с трудностями в эпидемиологический период, - отметил Дмитрий Воронюк. - Коронавирусная инфекция, которая не знает границ и лихорадит мир, добравшись до Беларуси, уже не первый день будоражит умы наших земляков. И каждый реагирует по-разному: кто-то пытается найти в этом средство хайпа и пиара или мусолит фейковые новости; а кто-то помогает медикам, запускает горячие линии, заботится о стариках. Это время по-настоящему показывает, кто действительно готов подставить плечо, а кто всего лишь балласт. Масла в огонь подливают "сетевые аналитики". Их фейковые вбросы с непроверенным мусором и манипулирующей информацией наводнили интернет и, провоцируя массовые обсуждения в соцсетях, заражают общество вирусом массовой паники в головах, вызывающей недоверие, тревожность и даже страх".

По словам парламентария, люди устали от этого негативного коллапса, на своих страницах стали размещать позитивные посты и просят своих виртуальных друзей давать в пабликах больше позитива. "Давайте объективно оценивать то, что государство сделало и продолжает сегодня делать по профилактике завоза и массового распространения COVID-19, организации работы больниц и медперсонала, стабилизации потребительского рынка, возвращению в страну наших людей, которые вопреки предупреждениям поехали на отдых и сами себе создали трудности, - сказал он. - Если мы научимся думать не только о себе, но и о тех, кто нас окружает, и объединим усилия в борьбе с коронавирусной инфекцией, вместе сумеем преодолеть любые трудности".

Дмитрий Воронюк подчеркнул, что белорусам по-прежнему стоит быть более бдительными и соблюдать правила гигиены. "Необходимо как можно чаще мыть руки с мылом, ограничить любое личное общение и посещение мест массового сбора людей, а выходя за порог дома, пользоваться антисептиками. Это и есть социальная ответственность. Самое главное не поддаваться панике, быть добрее друг к другу, помогать одиноким старикам и всем пожилым людям. Ведь многие из них - это наши соседи, которые живут рядом", - заявил он.

В это непростое время помощь социальным службам предложила молодежь БРСМ. С 20 марта при территориальных комитетах работают молодежные горячие линии. Операторы адресно обзванивают пенсионеров, интересуются, какая им нужна помощь, принимают звонки-заявки. После чего волонтеры движения "Доброе сердце" совместно с работниками территориальных центров социального обслуживания населения доставляют им продукты первой необходимости и лекарства. К примеру, в столице добровольцы союза молодежи доставили из поликлиник 3542 рецепта пожилым адресатам. Уже несколько недель ребята проводят профилактическую работу с населением. За это время они разместили по всей стране на досках объявлений подъездов более 10 тыс. листовок-памяток по профилактике инфекции и с телефонами служб, в которые можно обратиться за помощью.

"Сегодня очень важно поддержать наших медицинских работников - всех без исключения, и мы говорим им искреннее спасибо за то, что они круглосуточно несут боевые дежурства на передовой, спасают жизни людей и борются с опасным вирусом", - добавил Дмитрий Воронюк.-0-