Личные приемы граждан важны для обратной связи и помогают скорректировать недочеты в работе. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

Председатель СК считает важным участие руководителей подразделений Следственного комитета в личных приемах граждан, несмотря на существующую возможность в пару кликов или с помощью телефонного звонка обратиться с жалобой или обращением. "Так сложилось, возможно, даже исторически, что у граждан доверие выше именно к руководителям, чем к исполнителям, которые готовят ответы. В таких случаях их сомнения развеиваются, и они наконец убеждаются в том, что их проблема услышана. Я считаю, что это одна из главных особенностей личных приемов и та причина, по которой мы, руководители, обязаны их проводить. Это эффективный инструмент не только восстановления справедливости, но и важнейший элемент обратной связи, которая позволяет скорректировать имеющиеся недочеты в работе", - подчеркнул Иван Носкевич.

"Письма и приложенные к ним документы чаще всего рассказывают лишь часть проблемы. Человек же ее переживает полностью, и только он сможет обстоятельно рассказать свою позицию по поводу решений следователей или других должностных лиц, в части касающейся предварительного расследования. Возможность лично поговорить с заявителем нередко помогает взглянуть на ситуацию с другой стороны, в каком-то смысле пережить ее вместе с гражданином, который считает, что его права нарушены", - добавил он.

Руководители подразделений в областях и Минске, а также заместители председателя СК регулярно проводят приемы. Сегодня на одном из предприятий Витебска на вопросы отвечал сам Иван Носкевич. Всего в 2019 году руководители ведомства и его структурных подразделений приняли более 3 тыс. человек.

Работа с обращениями - важная часть деятельности Следственного комитета. В среднем за год их в СК поступает около 15 тыс. - как письменных, так и электронных. Благодаря развитию информационных технологий число последних растет уже несколько лет. Каждый шестой запрос в Следственный комитет поступает с помощью нашего официального сайта. "Законодательством закреплены права заявителей на обращение в государственные органы, и мы обязаны их соблюдать в полной мере. Каждый заявитель излагает свою уникальную историю, чаще всего - конфликтную или спорную ситуацию. Здесь необходимо в сжатые сроки, определенные законодателями, всесторонне разобраться в ситуации и принять законное, справедливое решение, в то же время не нарушающее права и интересы сторон", - напомнил председатель СК.

"Ежегодно мы анализируем результаты работы с обращениями граждан в Следственном комитете, вырабатываем меры по совершенствованию этого направления деятельности. Очень важно прикладывать все усилия для того, чтобы выслушать каждого, помочь гражданам в каждой из возникших ситуаций, не допустить нарушений при рассмотрении обращений и сохранять то высокое доверие, которое у нас есть", - отметил Иван Носкевич.-0-