Любая агрессия уступает дипломатии, опирающейся на гарантированную справедливость. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА член совета республиканского клуба "Хрустальный журавль", председатель регионального клуба творчески работающих педагогов "Сузор'е", учитель математики Дрогичинской СШ №1 Елена Протасевич.

"Я - за дипломатию, за культуру. Для меня важно искать возможность обойти острые углы и найти способ дипломатического решения проблем, или (еще лучше) их вообще не создавать. Если бы люди могли выражать свою точку зрения, не проявляя агрессии, и при этом уверенно полагаться на справедливость, обеспеченную законами, многих проблем в обществе удалось бы избежать", - считает Елена Протасевич.

Как человека, имеющего четкую гражданскую позицию, ее не могут не волновать последние события в общественно-политической жизни страны, вызванные избирательной кампанией. "Во многом то, что происходит, на мой взгляд, искусственно создается людьми. Этих уличных акций могло вообще не быть. Каждый имеет право на свою точку зрения, но при этом не нужно ее навязывать другим - достаточно прийти в нужное место и нужный час и изъявить свою волю", - убеждена педагог.

"Если человек хочет привлечь к себе внимание, завоевать какую-то пальму первенства и выходит на улицу, он должен не критиковать всех и вся, а предложить что-то конкретное, чтобы сделать жизнь лучше. Критикуя других, ты себя ну никак не возвысишь. А вот если ты способен сделать мир лучше ценой собственных усилий, это уже дорогого стоит", - заметила она.

"Недавно с учениками на классном часу мы делали кубик-оригами, принимая его как ящик Пандоры. Ребята вкладывали внутрь листочки, на которых писали свои негативные качества. Они искренне старались как можно больше написать, от чего хотели бы избавиться. Вот если бы все люди, как дети, были чисты в помыслах и стремились сделать себя и мир лучше, наверное, он действительно был бы лучше", - заключила Елена Протасевич.