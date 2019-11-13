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13 ноября 2019, 09:04
Дмитрий Воронюк

Молодежь в парламенте - это политический тренд современности

Дмитрий Воронюк
Дмитрий Воронюк
Первый секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи"

Молодежь в парламенте - это политический тренд современности. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк.

"Сегодня молодежь идет в парламент, потому что это современный политический тренд, причем не только общеевропейский, но и общемировой. Практика показывает, что во всем мире происходит постепенное омоложение парламента. К примеру, в парламенте Швеции самому молодому депутату 22 года. В Великобритании - 20 лет, в Дании - 21 год, во Франции - 24 года. Такой же возраст у молодых парламентариев Италии, Австрии, Малайзии, Австралии, США", - сказал Дмитрий Воронюк.

По его словам, молодежь в ведущих мировых парламентах сегодня составляет от 5 до 10%. Это происходит по ряду причин, одна из которых - энергичность и инициативность молодых депутатов, у которых хватает сил и внутренней энергии как профессионально интересоваться политикой, так и прорабатывать каждый закон, общаться и обсуждать это с различными группами населения.

Вторая немаловажная причина - повышение электоральной активности молодого населения. "Молодежь всегда имеет особенную ценность для государства. Она является двигателем и составляющей успешного развития страны. Молодое поколение будет больше интересоваться политикой, если в нее будут вливаться такие же ребята - такого же возраста, таких же взглядов, которые будут знать, чем сегодня живет молодежь, ее проблемы и решать их. Это и есть прямая дорога к электоральной активности молодежи, которая, как мы сегодня зачастую говорим, аполитична", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Как подчеркнул Дмитрий Воронюк, депутат должен быть инициативным, честным и открытым. "Как правило, в программе кандидатов сразу видно, кто общается с народом и знает его проблемы, а кто нет. Кто берет только ораторским талантом, а кто, может, менее красноречивый, но чувствуют своих избирателей и решает их вопросы, еще будучи кандидатом. На депутатские портфели в парламент претендуют люди самых разных возрастов и политических партий. И здесь очень важно для избирателя определить, за кого голосовать. Чтобы проще было сделать свой выбор, предлагаю всем установить на мобильные телефоны приложение "Голосую!", где можно познакомиться со всеми кандидатами, где они работают, на какой участок нужно прийти для голосования", - добавил он.

Сегодня кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва являются десять представителей Белорусского республиканского союза молодежи. "Они активно проводят встречи с населением, общаются, знают, слышат проблемы и многие вопросы решают сразу. Безусловно, мы за наших ребят ратуем. Но это вовсе не означает, что все войдут в новый состав парламента. Депутатами станут только те, кому избиратели доверят свои голоса", - рассказал Дмитрий Воронюк.

Вместе с тем, добавил он, когда выборы состоятся, БРСМ планирует выступить с инициативой создания в белорусском парламенте молодежной группы и пригласить в нее всех молодых депутатов вне зависимости от того, откуда они пришли. "Чтобы решать общие проблемы, надо объединяться всем вместе. И мы нацелены на создание такой молодежной группы. Уверен, что нас поддержат", - резюмировал первый секретарь ЦК БРСМ.-0-

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