ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 22 октября 2019
Минск Переменная облачность +17°C
Версия для слабовидящих
Новости
15:05 В Осло неизвестный угнал скорую и сбил нескольких прохожих В мире
14:56 Ученые БГУ обнаружили в Минской области геодезические пункты XIX века Общество
14:56 Белорусские дзюдоисты заняли пятое место в командном турнире Всемирных военных игр в Китае Спорт
14:47 Нацбанк подготовил проект концепции обеспечения кибербезопасности в банковской сфере Экономика
14:39 Более 60% безработных после переподготовки получают гарантию трудоустройства Общество
14:36 Во Дворце Республики начали готовиться к главной елке страны Культура
14:27 Руководители "Белгоспищепрома" и "Минск Кристалл" лишились должностей за провалы в борьбе с коррупцией Происшествия
14:26 В Витебске завершено расследование дела об избиении ребенка и женщины Происшествия
14:21 В Минском районе мужчина после проигрыша разбил игровые автоматы Происшествия
14:19 Румас: Беларусь успешно справляется с проблемой оттока кадров из IT-сферы Экономика
14:17 Румас: уровень ответственности общества должен встать вровень с развитием технологий Общество
14:14 Жительница Кореличского района оплатила интернет-покупки за счет соседей по съемной квартире Происшествия
14:10 Румас: Беларусь стала одним из лидеров по экспорту софта Экономика
14:03 Стали известны даты матчей "Юности" с "Ред Булл Мюнхен" в 1/8 финала хоккейной Лиги чемпионов Спорт
14:03 Уголовная ответственность и почти Br12 тыс. штрафа грозят браконьеру из Городокского района Происшествия
13:59 Гомельская "Энергия" проведет товарищеские матчи с волейбольными командами в ОАЭ Спорт
13:56 В Беларуси безработные могут пройти обучение более чем по 100 профессиям Общество
13:54 СК проводит проверку после падения ребенка из окна многоэтажки в Минске Происшествия
13:51 Заказать независимую оценку имущества теперь можно на специальном сайте Технологии
13:51 Генпрокуратура направила в суд дело о покушении на убийство сотрудника милиции в 2001 году Происшествия
13:46 На обустройство безбарьерной среды возле ЦОР для паралимпийцев в Гомеле выделят допсредства Спорт
13:43 Благоустройство улиц и развитие зоны отдыха: Лавринович провел прием граждан в агрогородке Поречье Регионы
13:41 Гомель и китайский Ханьдань намерены развивать побратимские связи Регионы
13:31 Музей истории Великой Отечественной войны является для белорусов храмом памяти - Воропаев Общество
13:29 Ипатов: закон о госслужбе адаптируют под оптимизированный госаппарат Беларуси Общество
13:25 В Могилеве столкнулись три автомобиля, есть пострадавший Происшествия
13:12 Доллар и евро на торгах 22 октября подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:09 Суд в Светлогорске приговорил пенсионера к шести годам колонии за покушение на убийство Происшествия
13:06 ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка "Деревообработка" проходит в Минске Экономика
13:06 Беларусь и Свердловская область заключат соглашение об обмене информацией в лесном хозяйстве Общество
Все новости
Все новости
Мнения
22 октября 2019, 13:34
Владимир Воропаев

Музей истории Великой Отечественной войны является для белорусов храмом памяти

Владимир Воропаев
Владимир Воропаев
Директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны является для белорусов храмом памяти, заявил журналистам директор учреждения Владимир Воропаев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наш музей - это храм памяти, место, позволяющее каждому человеку осознать ценность мира. Наша задача - показать посетителям, какой ценой досталась Великая Победа и что будущие поколения должны сделать, чтобы такие события никогда не повторились. Сейчас многие стараются переписать историю, а наш музей существует, чтобы донести правду о войне, - сказал Владимир Воропаев. - В наших фондах хранятся уникальные раритеты. Каждый из этих предметов дорог для нас".

За последние 5 лет Музей истории ВОВ посетили представители более чем 100 государств. Среди лидеров - Россия, Китай, США, Великобритания, Турция и Германия. "Нам есть что показать и что рассказать. Каждый человек после посещения нашего музея начинает осознавать всю глубину трагедии и героизма советского народа, проявленного в годы войны. Наш народ завоевал эту Великую Победу, и мы никому ее не отдадим, - подчеркнул Владимир Воропаев. - В свою очередь музей не стоит на месте, мы стараемся обновлять наши экспозиции и удивлять своих посетителей".

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны открыл свои двери для посетителей 22 октября 1944 года в одном из уцелевших в годы войны зданий - Доме профсоюзов на площади Свободы. В 1966 году музей переместился в здание по проспекту Ленина, 25а (ныне проспект Независимости). По инициативе Президента Беларуси в апреле 2010 года началось возведение нового здания музея на проспекте Победителей. Церемония открытия прошла 2 июля 2014 года.

Фонды музея, состоящие из 30 коллекций, насчитывают свыше 154 тыс. единиц хранения. Это фотографии, документы, письма, личные вещи фронтовиков, партизан, подпольщиков. Особую значимость представляют коллекции рукописных партизанских журналов и самодельного партизанского оружия. Журналы являются своеобразной энциклопедией жизни партизан Беларуси, а каждый предмет из коллекции самодельного оружия изготовлен руками талантливых партизанских мастеров-оружейников.

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны по праву считается национальным достоянием страны. Он хранит память о невосполнимых утратах и неимоверных трудностях, которые вынес на своих плечах белорусский народ в годы войны.-0-

Теги
ВОВ история Минск музей
Задача местной власти - поддержать желание людей развивать фермерское хозяйство
Геннадий Соловей
Задача местной власти - поддержать желание людей развивать фермерское хозяйство
Задача молодежи - сохранять семейные традиции
Дмитрий Воронюк
Задача молодежи - сохранять семейные традиции
Во внедрении стандартов WorldSkills есть мощный потенциал устойчивого развития экономики
Игорь Карпенко
Во внедрении стандартов WorldSkills есть мощный потенциал устойчивого развития экономики
Мое выступление на детском "Евровидении" должно запомниться европейскому зрителю
Елизавета Мисникова
Мое выступление на детском "Евровидении" должно запомниться европейскому зрителю
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко о Службе безопасности Президента: в том числе благодаря вам в Беларуси сохраняется мир и порядок
Лукашенко проведет 23 октября в Минске переговоры с Президентом Кубы
Румас: Беларусь стала одним из лидеров по экспорту софта
Рыженков: развивать госслужбу в Беларуси стремятся в ногу со временем
Топ-новости
Лукашенко 24-25 октября посетит с официальным визитом Казахстан
Румас: Беларусь успешно справляется с проблемой оттока кадров из IT-сферы
Руководители "Белгоспищепрома" и "Минск Кристалл" лишились должностей за провалы в борьбе с коррупцией
В Беларуси безработные могут пройти обучение более чем по 100 профессиям
Нацбанк подготовил проект концепции обеспечения кибербезопасности в банковской сфере
МТС увеличил скорость 4G-интернета
Беларусь и Китай считают важным укреплять сотрудничество в военной сфере
Теплая сухая погода ожидается в Беларуси на этой неделе
Более 500 раритетов впервые представлены посетителям Музея истории ВОВ
Благоустройство улиц и развитие зоны отдыха: Лавринович провел прием граждан в агрогородке Поречье
Как в Беларуси развивается возобновляемая энергетика
Беларусь и Германия думают о разработке стратегии сотрудничества - подробности визита Макея в ФРГ
ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка "Деревообработка" проходит в Минске
В Беларуси 38,1% введенного в январе-сентябре жилья построено для нуждающихся
Госсекретариат Совбеза изучит устранение недостатков по выполнению Директивы №1 Минспортом и Минприроды
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения - 2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.