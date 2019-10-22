Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны является для белорусов храмом памяти, заявил журналистам директор учреждения Владимир Воропаев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наш музей - это храм памяти, место, позволяющее каждому человеку осознать ценность мира. Наша задача - показать посетителям, какой ценой досталась Великая Победа и что будущие поколения должны сделать, чтобы такие события никогда не повторились. Сейчас многие стараются переписать историю, а наш музей существует, чтобы донести правду о войне, - сказал Владимир Воропаев. - В наших фондах хранятся уникальные раритеты. Каждый из этих предметов дорог для нас".

За последние 5 лет Музей истории ВОВ посетили представители более чем 100 государств. Среди лидеров - Россия, Китай, США, Великобритания, Турция и Германия. "Нам есть что показать и что рассказать. Каждый человек после посещения нашего музея начинает осознавать всю глубину трагедии и героизма советского народа, проявленного в годы войны. Наш народ завоевал эту Великую Победу, и мы никому ее не отдадим, - подчеркнул Владимир Воропаев. - В свою очередь музей не стоит на месте, мы стараемся обновлять наши экспозиции и удивлять своих посетителей".

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны открыл свои двери для посетителей 22 октября 1944 года в одном из уцелевших в годы войны зданий - Доме профсоюзов на площади Свободы. В 1966 году музей переместился в здание по проспекту Ленина, 25а (ныне проспект Независимости). По инициативе Президента Беларуси в апреле 2010 года началось возведение нового здания музея на проспекте Победителей. Церемония открытия прошла 2 июля 2014 года.

Фонды музея, состоящие из 30 коллекций, насчитывают свыше 154 тыс. единиц хранения. Это фотографии, документы, письма, личные вещи фронтовиков, партизан, подпольщиков. Особую значимость представляют коллекции рукописных партизанских журналов и самодельного партизанского оружия. Журналы являются своеобразной энциклопедией жизни партизан Беларуси, а каждый предмет из коллекции самодельного оружия изготовлен руками талантливых партизанских мастеров-оружейников.

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны по праву считается национальным достоянием страны. Он хранит память о невосполнимых утратах и неимоверных трудностях, которые вынес на своих плечах белорусский народ в годы войны.-0-