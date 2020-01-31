Страна возлагает большие надежды на молодежь, заявил сегодня во время встречи с молодыми лидерами в Полесском государственном университете министр образования Игорь Карпенко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"2020 год - особенный. Это год 100-летия молодежного движения, комсомола Беларуси, - сказал Игорь Карпенко. - Предыдущие поколения заложили мощный фундамент, на котором сегодня строится молодая независимая Беларусь. И нам с вами нужно сохранить и укрепить все то лучшее, что создано нашими предшественниками. При этом созидая двигаться вперед и думать о будущем: будет ли молодежь так же уважительно относиться к старикам, детям, будет ли она так же беречь свою страну. Это все зависит от вас".

Министр образования дал высокую оценку проекту БРСМ "Открытый диалог". "Такие проекты очень важны. По сути он стал коммуникационной площадкой, объединяющей молодежь, политиков, видных государственных деятелей, местную власть. И мы поддерживаем эту инициативу, как и многие другие ваши начинания", - сказал он.

Игорь Карпенко подчеркнул, что БРСМ фактически является главным реализатором государственной молодежной политики и должен активно подключиться к разработке госпрограммы "Образование и молодежная политика". Министр также отметил, что в Беларуси сегодня много малочисленных и неопытных молодежных организаций, которые нуждаются в координации и поддержке, и поручил Белорусскому комитету молодежных организаций смелее подтягивать их под свое крыло. "Отрадно, что БКМО взялся за работу с новыми силами, но роль комитета важна не только с точки зрения координации, а в первую очередь - с точки зрения объединения молодежи страны, ее активного включения в общественно-политические процессы. В этом плане мы возлагаем на вас большие надежды", - добавил он.

Как отметил первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк, для союза молодежи важно чувствовать поддержку профильного министерства и выстраивать совместную работу с учреждениями образования. По его словам, министр поднял сегодня на открытом диалоге важную тему о формировании мировоззрения современных студентов. "Вы молоды, - обратился он к участникам встречи. - И вы должны понимать, что любой ваш успех, любая заслуга, победы в творческих, научных конкурсах, медали на олимпиадах, спортивные достижения - это маленький вклад в большую копилку страны. Из ваших маленьких побед и формируется патриотизм".

Первый секретарь ЦК БРСМ отметил, что ребята со всей страны, которые сегодня участвуют в открытом диалоге с министром образования, - лучшие из лучших и являются проводниками в молодежной среде. "Мы доверяем вам и вместе с вами мы должны показать свою огромную единую силу и потенциал, помочь своим сверстникам не заблудиться в современную эпоху и видеть главные ценности: любить свою страну и быть ее патриотами", - резюмировал он.-0-