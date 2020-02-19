Обществу необходимо уделить внимание не просто социальным и экономическим гарантиям, но и правовой защите учителя. Такое мнение высказала сегодня журналистам во время посещения Волковысского колледжа УО "Гродненский государственный университет им.Я.Купалы" заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс, передает корреспондент БЕЛТА.

Ольга Чуприс ознакомилась с работой учебного заведения, где в основном готовят будущих педагогов, встретилась и побеседовала с коллективом.

Она подчеркнула, что в стране уделяется повышенное внимание педагогическим вопросам в целом - от совершенствования учебных программ до создания комфортного психологического климата в коллективах. Во главе угла также вопросы социальной защиты педагогов, заработной платы.

"Важно говорить сегодня и о защите учителя правовыми средствами. В последнее время происходит немало событий негативного характера, когда ученики пытаются давить на педагога, а порой и оскорбляют его. Обществу необходимо стать на защиту учителя", - отметила Ольга Чуприс. Она обратила внимание на опыт других стран. Например, в Казахстане введена административная ответственность за оскорбление учителя при выполнении им профессиональных обязанностей.

"Мы присмотрелись к этому опыту и также планируем ввести такую норму в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы защитить учителя. Ведь это человек, с которым каждый из нас идет по жизни и от которого во многом зависит, как сложится наша дальнейшая судьба", - отметила Ольга Чуприс.

Встреча с коллективом проходила в формате диалога. Учителей интересовали вопросы профессиональной деятельности, развития системы образования в целом, будущего Кодекса об образовании, заработной платы бюджетников и многое другое. Важно, что все желающие получили возможность высказать свои пожелания по волнующим их вопросам.

Помимо встречи с коллективом колледжа в Волковыске Ольга Чуприс также провела личный прием граждан в Берестовицком районе и внепланово ознакомилась с ситуацией по работе с населением в Слонимском районе.-0-

Фото Леонида Щеглова