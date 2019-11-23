От номера представительницы Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2019" Лизы Мисниковой исходит очень сильная энергетика. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала польская журналистка Мария Баладжанов.

"У Лизы хороший номер с очень сильной энергетикой", - отметила Мария Баладжанов. По ее словам, всегда трудно предугадать, кто в итоге победит. Вместе с тем, в основе любого успешного выступления - хороший вокал и зажигательный номер. "У белорусской исполнительницы все это есть", - добавила журналистка.

Сегодня на сцене Arena Gliwice состоится генеральная репетиция детского конкурса песни "Евровидение-2019". Она пройдет в условиях, максимально приближенных к финалу. Именно по итогам генпрогона жюри выставит свои оценки.

На этот раз в песенном форуме участвуют 19 стран. Откроет выступления конкурсантов представитель Австралии, завершит - участник из Сербии, а белорусская исполнительница выйдет на сцену седьмой. Она исполнит композицию "Пепельный".

Слоган конкурса в этом году - "Поделись радостью".-0-