Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 13 января 2022
Минск 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:47 Проект указа по исключению недобросовестного посредничества при закупках обсуждается на совещании у Лукашенко Президент
10:42 Лукашенко поставил задачу помочь населению грамотно управлять финансами Президент
10:42 Лукашенко: цифровая сфера должна не только улучшать быт людей, но и повышать их благосостояние Президент
10:42 Производство мебели, деликатесов, кузница: чем займутся победители первых торгов "Витебскоблимущества" Регионы
10:41 Подготовлен проект указа об ужесточении ответственности председателей правлений ТСЖ Президент
10:38 Три пешехода с травмами за сутки: ГАИ Минской области призывает к внимательности Происшествия
10:35 В Сморгонском районе при пожаре погибла 101-летняя женщина Происшествия
10:32 От системы закупок до финансовой грамотности. Лукашенко собрал на совещание руководство Совмина Президент
10:24 Где в столице можно окунуться в прорубь на Крещение Регионы
10:24 ГПК: скопление грузовиков на границе есть только на въезд в Литву Общество
10:17 Шульган: конституционный референдум - важный инструмент в жизни современного общества Общество
10:08 Житель Гродно обустроил на даче самогонный мини-завод Происшествия
10:04 Крупную партию краденой древесины задержали под Микашевичами Происшествия
10:03 Исаченко: Конституция - фундамент, на который опираются общественные и государственные институты Регионы
09:57 НАН выбрала лучших пишущих о науке журналистов Общество
09:52 В Беларуси на уровне Президента вернулись к вопросу создания Министерства цифрового развития и связи Президент
09:51 В Бресте сотрудники ГАИ остановили 12-летнюю девочку за рулем Tesla Происшествия
09:41 Трое бобруйчан похитили с карты пенсионера более Br9,6 тыс. Происшествия
09:35 Мнение: новые статьи в проекте Конституции говорят о зрелости самосознания народа Регионы
09:33 Мингорисполком и облисполкомы проведут 15 января прямые телефонные линии Общество
09:29 Мужской чемпионат Европы по гандболу стартует в Венгрии и Словакии Спорт
09:27 Белорусский хоккеист Владислав Колячонок дебютировал в НХЛ Спорт
09:25 Депутат: внесение изменений в Конституцию необходимо для дальнейшего развития белорусского общества Общество
09:19 Канадская провинция Квебек введет "налог на здоровье" для невакцинированных граждан В мире
09:17 Соболенко сыграет с Сандерс на старте Australian Open Спорт
09:10 Работники МЧС спасли мужчину при пожаре квартиры в Браславском районе Происшествия
09:06 Рейтинг популярности президента США Джо Байдена упал до 33% В мире
09:02 Иммунолог: носитель омикрон-штамма может заразить до 100 человек одновременно В мире
09:00 АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! Дарим машино-место покупателям апартаментов в готовом доме "Волна" в Minsk World! Общество
08:57 Уголовное дело об убийстве малолетней девочки и разбое в Витебской области передано в суд Происшествия
Все новости
Все новости
Мнения
13 января 2022, 09:40
Игорь Залесский

Новые статьи в проекте Конституции говорят о зрелости самосознания народа

Игорь Залесский
Руководитель по гражданско-патриотическому воспитанию средней школы №4 г.Чашники

Новые статьи, акценты, расставленные в проекте Основного закона, говорят о зрелости самосознания народа, а также предоставляют больше самостоятельности гражданам. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился руководитель по гражданско-патриотическому воспитанию средней школы №4 г.Чашники Игорь Залесский.

Учителя истории из Чашник волнует прежде всего посильный вклад граждан в развитие общества и страны. "Наше государство берет на себя много обязательств перед гражданами. Новая Конституция достаточно либеральна и направлена на повышение участия белорусов как в общественной, так и политической жизни. Мы подошли к моменту завершения формирования гражданского общества. Новые статьи, акценты, расставленные в проекте Основного закона, говорят о зрелости самосознания народа, а также предоставляют больше самостоятельности гражданам. Например, мы будем вносить посильный вклад в развитие общества, как это отражено в статье 21. Кроме того, усилится ответственность за личную сохранность здоровья. Таким образом, повышается социальная ответственность каждого гражданина Беларуси", - сказал Игорь Залесский.

На подобные изменения нужно реагировать здраво, оценивать такие события с точки зрения достижений страны и сохранять преемственность поколений, добавил он. "Три десятилетия суверенной истории - значительный возраст даже для человека. К 30 годам человек уже чего-то достигает, становится сформированной личностью с определенным уровнем образования, профессиональных умений, а для государства это целая эпоха. Важно брать из прошлого лучшее. Так, у нас с советских времен остались бесплатными медицина, образование. Сегодняшние реалии требуют закрепления на законодательном уровне традиционных семейных ценностей, сохранения исторической правды и социокультурного наследия", - подчеркнул педагог.

Игорь Залесский также высказался по поводу повышения роли местных советов депутатов и придания ВНС статуса высшего органа народовластия. "Авторитет местной власти с принятием таких дополнений должен повыситься, равно как и ее мобильность. Обновление состава местной власти позволит избежать конфликтов интересов разных поколений. В то же время для молодежи это станет социальным лифтом: патриотически настроенные амбициозные люди смогут продвинуться по вертикали власти, начиная свой путь от местных советов и до правительства. Всебелорусское народное собрание сбалансирует существующие ветви власти. Если посмотреть на наш исторический опыт, то ВНС будет аналогом народного вече. Именно поэтому необходимо повышать авторитет избранников для ВНС, походить к их выбору и выдвижению серьезно, и тогда такое собрание сможет стать настоящим стабилизатором в обществе. То же самое касается и политических партий: повышение их авторитета и активности будет способствовать стабильности политической ситуации. Соответственно и граждане - члены партий будут активнее участвовать в жизни страны", - поделился мнением педагог из Чашник.

Теги
Конституция мнения Чашники
Добавить БЕЛТА в избранное
Новые статьи в проекте Конституции говорят о зрелости самосознания народа
Игорь Залесский
Новые статьи в проекте Конституции говорят о зрелости самосознания народа
Без знания Основного закона способствовать развитию страны невозможно
Евгений Маханьков
Без знания Основного закона способствовать развитию страны невозможно
Закрепленное в проекте Конституции право на бесплатное лечение - благо, о котором во многих странах лишь мечтают
Владислав Голяк
Закрепленное в проекте Конституции право на бесплатное лечение - благо, о котором во многих странах лишь мечтают
Запросы на обновление Конституции свидетельствуют о развитии белорусского общества
Светлана Ситникова
Запросы на обновление Конституции свидетельствуют о развитии белорусского общества
Главное
Фото из архива От системы закупок до финансовой грамотности. Лукашенко собрал на совещание руководство Совмина
Лукашенко: цифровая сфера должна не только улучшать быт людей, но и повышать их благосостояние
Сергеенко: при обсуждении проекта Конституции важно вызвать дискуссию
АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! Дарим машино-место покупателям апартаментов в готовом доме "Волна" в Minsk World!
Топ-новости
Подготовлен проект указа об ужесточении ответственности председателей правлений ТСЖ
Лукашенко поставил задачу помочь населению грамотно управлять финансами
Шульган: конституционный референдум - важный инструмент в жизни современного общества
Мингорисполком и облисполкомы проведут 15 января прямые телефонные линии
Где в столице можно окунуться в прорубь на Крещение
Арчаков: в современных условиях особую важность приобретают консолидация общества и патриотизм молодежи
ГПК: скопление грузовиков на границе есть только на въезд в Литву
Исаченко: Конституция - фундамент, на который опираются общественные и государственные институты
НАН выбрала лучших пишущих о науке журналистов
Вкус не хуже, а цены ниже. Как белорусские предприятия готовятся замещать санкционные товары
Фристайлистка Анна Гуськова выиграла бронзовую медаль предолимпийского этапа Кубка мира в США
Депутат: внесение изменений в Конституцию необходимо для дальнейшего развития белорусского общества
Белоруска Ольга Говорцова вышла в финал квалификации Australian Open
РЕПОРТАЖ: Следователи знакомят сельчан с конституционными новеллами
"Снежный снайпер": областные соревнования соберут в Гомеле 300 юных биатлонистов
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.