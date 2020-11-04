О насущной необходимости развития национальной системы политических партий рассуждает председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

В упрощенной схеме современное общество можно представить в виде трехслойной конструкции.

Первый слой - это само общество или народ как совокупность граждан из всех социальных групп.

Третий слой состоит из институтов управления - президент, парламент, суды, Совет министров и т.д.

Между ними находится второй слой, который состоит из политических партий, общественных объединений, СМИ.

Главная функция этого слоя служить местом для обмена мнениями, площадкой для дискуссии, для споров и обсуждения и урегулирования возникающих социальных конфликтов. К этому слою сегодня относятся также социальные сети, аналитические площадки и клубы. В принципе можно обобщить, что этот слой состоит из структур гражданского общества. Его главная функция - обеспечение консолидации общества в единый социальный организм.

От того, насколько хорошо структурирован и активен второй слой, зависит формирование у большинства граждан общего представления об избранном пути развития, о задачах, стоящих перед страной, о роли государственных структур, а также о существующих проблемах. Через коммуникационные каналы второго слоя в гражданском обществе формируются объединяющие нацию идеи и воспитывается политическая культура общества. Во всех странах с развитой институциональной системой и сильными общественными традициями содержательная структура второго слоя строится на основе политических партий и аффилированных с ними общественных объединений и организаций.

Политическая структура белорусского общества имеет несколько иную структуру. Она включает в себя ряд специализированных организаций, например, профсоюзы, а также различные общественные объединения тематической направленности - союз женщин, молодежные объединения, экологические фонды, волонтерское движение, благотворительные организации. Я полагаю, что мы даже можем говорить о наличии в Беларуси собственной философской школы и сети гуманитарных научных центров. Но традиционные общественные объединения выполняют специализированные функции. В них не встроены процедуры для оперативного решения острых проблем.

Новые же структуры и объединения, которые появились относительно недавно, зачастую ориентируются на внешние идеологические и философские центры. Они изначально формировались не как структуры сотрудничества, а скорее как протестные центры влияния на общество. Это в конечном итоге и предопределило содержание их деятельности. Многие общественные инициативы финансируются фондами Запада, продвигая ценности западной метрополии. Основной объем генерируемых этими структурами смыслов формируется из-за рубежа и в интересах внешних центров влияния.

В стране формируется дефицит концепций, идей или проектов, которые могли бы претендовать на "строительный материал" для создания уникального белорусского взгляда на мир, на место Беларуси в этом мире, на ценности жизни и развития применительно к нашей культуре, на желаемое или создаваемое будущее.

Любое общество нуждается в определении общих этических или ценностных норм, которые бы удерживали это общество вместе и отличали бы его от других обществ.

Главный вопрос звучит так: достаточно ли развиты эти структуры для выполнения функции консолидации белорусского общества?

Еще один вопрос: созданы ли в стране механизмы раннего предупреждения о появлении социальных диспропорций, способные также выполнять функцию мобилизации общества и власти на устранение проблем?

Как мне представляется, мы не можем дать утвердительный ответ на этот вопрос.

Нужно признать, эта работа нами в должной мере не реализуется, целенаправленно не поддерживается, а значит и структуры гражданского общества не могут соответствовать динамике современной жизни, делая все наше общество уязвимым перед внешним воздействием.

Как от этих рассуждений перейти к практическим действиям? Ведь очевидно, что устойчивую систему укрепления государственной и гражданской общности невозможно построить в одночасье.

Что делать?

Я считаю, что строительство полноценной структуры гражданского общества должно стать приоритетной задачей всего общества.

И начинать эту работу надо с создания самодостаточных политических институтов общества - политических партий. Еще Цицерон говорил, что "общество - это совместное проживание значительного числа граждан, связанных общим соглашением о законе и правах и желанием пользоваться плодами и преимуществами совместного проживания". Но! Совместное существование должно быть институционализировано. А с этой задачей лучше всего могут справиться политические партии, а не объединения по интересам.

Вторым аргументом в пользу политических партий является тезис о необходимости обеспечения управляемости общества.

В период кризисов одних органов государственного управления часто оказывается недостаточно для преодоления проблем. Возникает потребность в связующем звене политических структур, которые служат мостиками между народом и властью.

Опыт всех стран мира подтверждает один важный тезис - чем сложнее и неоднороднее общество, тем в большей степени поддержание стабильности зависит от качества функционирования политических институтов, которыми и являются партии.

Один из системных принципов - управляющая система не может быть структурно проще и примитивней, чем управляемая система.

Вдумайтесь в этот тезис! Беларусь - это страна, в которой нет однородной этнической основы. Наша гражданская нация формируется на основе как минимум пяти национальностей, которые можно назвать титульными. В Беларуси широко распространены как минимум три церкви, представляющие христианскую традицию, - православие, католицизм и протестантство. Но к традиционным верованиям можно отнести и иудаизм, и мусульманство.

Являясь частью восточноевропейской культуры, мы граничим с западноевропейской цивилизацией со всеми вытекающими из этого культурными последствиями.

Поэтому на современном этапе развития страны нельзя игнорировать необходимость создания политических институтов для консолидации общества.

Но тут я должен сделать одну очень важную оговорку! Когда я говорю о партиях как о политических институтах Беларуси, когда я предлагаю обсудить вопрос о целенаправленной политике по поддержке политических партий, я имею в виду только партии, которые готовы будут конструктивно и цивилизованно сотрудничать друг с другом.

Тут работает другой принцип - при отсутствии социальных конфликтов партии не нужны, но политические объединения, видящие друг в друге непримиримых врагов, не смогут сформировать фундамент для существования самого общества.

Это значит, что взаимное восприятие друг друга должно измениться или структуры, которые не смогут сформировать реальную, а не мнимую готовность к сотрудничеству, должны быть по возможности исключены из политического процесса.

Полноценная система политических партий важна не только для обеспечения гармоничного взаимодействия вертикали власти и общества. В качестве дополнительной выгоды развитая партийная система противодействует коррупции и стимулирует экономический рост, а также создает нужный уровень политической конкуренции, который серьезно улучшает качественные параметры высшего слоя управленцев.

Так, партийная система формирует среду, в которой групповые интересы превалируют над индивидуальными. Это первый шаг в противодействии коррупции. Если к этому добавить возможность для обеспечения достойной жизни за созидательный труд и системы наблюдения "всех за всеми", злоупотребление служебным положением становится невыгодным в исчерпывающем большинстве случаев.

Партийная система через партийную конкуренцию неизбежно создает социальные лифты для талантливых и деятельных людей. Таким образом формируется и поддерживается устойчивый социальный вектор на непрекращающееся развитие.

В качестве аргумента в пользу партийной системы можно привести также вывод зарубежных исследователей, которые проводили сравнительный анализ по странам, связанный с влиянием различных факторов на то, как страна справляется с кризисными явлениями. Сопоставление показателей показало, что страны с развитой партийной системой легче справлялись с последствиями всех видов экономических кризисов. Причем эта взаимосвязь явно проявлялась именно в периоды кризисов, хотя и не была очевидной в периоды экономического роста. Это говорит о том, что партийная система является важным механизмом стабилизации общества именно в период кризиса.

Несмотря на острые моменты в развитии текущей общественно-политической ситуации в Беларуси, я убежден, что у нас еще есть время на модернизацию общества.-0-